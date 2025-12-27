बिहार में वंदे भारत पर फिर पत्थरबाजी, खिड़की का शीशा टूटा; 3 दिनों में दूसरी वारदात

संक्षेप: समस्तीपुर से सुबह 9.28 बजे खुलकर वंदे भारत ट्रेन सुबह 10.13 बजकर मुजफ्फरपुर पहुंची। इस बीच दुबहा के समीप पत्थरबाजी की घटना हुई।

इंडियन रेलवे पत्थरमारों से परेशान है। बिहार में तीन दिनों में दूसरी बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पत्थरबाजों ने निशाना बनाया है। शनिवार को पत्थरमारों ने समस्तीपुर दुबहां स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर मारा। इससे ट्रेन के चेयर कार का एक कांच टूट गया है। हालांकि उस सीट पर सवार यात्री सुरक्षित है। उन्हें कोई चोट नहीं आई। लेकिन, इस वारदात से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स(आरपीएफ) गई है। टीम बनाकर छानबीन शुरू कर दी गयी है।

इससे पहले गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत के तीन बोगियों के एक एक कांच को कांटी इलाके में पत्थरमारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसमें तीन नाबालिग पकड़े भी गए थे। लड़कों ने वीडियो बनाने के लिए वंदे भारत ट्रेन को निशाना बनाया। रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई की और तीनों को दबोच लिया।

मालूम हो कि पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह भी उसी इलाके में है। उनके साथ समस्तीपुर रेलमंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा भी है। इस बीच जोगबनी दानापुर वंदे भारत पर पत्थर बाजी की घटना से आरपीएफ का तनाव बढ़ गया है। आरपीएफ नारायणपुर और समस्तीपुर दोनों मामले की तहकीकात में जुट गई है। वंदे भारत ट्रेन दानापुर पहुंच चुकी है।

जानकारी के मुताबिक शनिवार को समस्तीपुर से सुबह 9.28 बजे खुलकर वंदे भारत ट्रेन सुबह 10.13 बजकर मुजफ्फरपुर पहुंची। इस बीच दुबहा के समीप पत्थरबाजी की घटना हुई। दानापुर में ट्रेन के क्षतिग्रस्त कांच को दुरुस्त कर दिया गया है। रेलवे की ओर से अपील की गई है कि राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान नहीं करें।