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सवा घंटे में वंदे भारत सहित 3 ट्रेनों पर पथराव, बिहार में पत्थरबाज बेलगाम

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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पथराव की पहली घटना शाम 4:45 बजे 26501 पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत पर हुई। ट्रेन रामदयालु स्टेशन पार कर रही थी, तभी ट्रैक किनारे से पत्थर फेंके गए। वंदे भारत के सी-3, सी-4 और ई-1 कोच की खिड़कियों के कांच टूट गए।

सवा घंटे में वंदे भारत सहित 3 ट्रेनों पर पथराव, बिहार में पत्थरबाज बेलगाम

हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड के रामदयालुनगर स्टेशन के पास शनिवार की शाम असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत एक्सप्रेस समेत तीन ट्रेनों को निशाना बनाया। सवा घंटे के भीतर 26501 पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत, पटना-जयनगर 15550 इंटरसिटी और 14006 आनंद विहार-सीतामढी लिच्छवी एक्सप्रेस पर पथराव किया। पथराव में वंदे भारत की तीन बोगियों के शीशे टूट गए। वहीं, अन्य दोनों ट्रेनों के एक-एक कोच के शीशे टूट गए। घटना से यात्रियों में अफरातफरी मची रही। संयोग रहा कि कोई यात्री चोटिल या जख्मी नहीं हुआ है।

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेनों के पहुंचने पर आरपीएफ ने जांच की। हालांकि, मामले में देर रात 11 बजे तक केस दर्ज नहीं हुआ था। घटनास्थल की सटीक जानकारी के बाद ही एफआईआर की जाएगी। आरपीएफ ने उन यात्रियों का बयान भी दर्ज किया है, जिनके सीट के पास का शीशा टूटा है। यात्रियों ने कुछ बच्चों द्वारा पथराव करने की बात कही गई है। बताया जाता है कि आरपीएफ वंदे भारत में लगे सीसीटीवी और लोकल इनपुट के आधार पर आरोपितों की पहचान में जुटी है।

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पहला निशाना वंदे भारत बनी

पथराव की पहली घटना शाम 4:45 बजे 26501 पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत पर हुई। ट्रेन रामदयालु स्टेशन पार कर रही थी, तभी ट्रैक किनारे से पत्थर फेंके गए। वंदे भारत के सी-3, सी-4 और ई-1 कोच की खिड़कियों के कांच टूट गए। इसके कुछ मिनट बाद शाम करीब साढ़े पांच बजे पटना-जयनगर 15550 इंटरसिटी के सी-1 कोच को निशाना बनाया गया। फिर शाम छह बजे लिच्छवी एक्सप्रेस के एम-2 स्लीपर कोच पर पथराव हुआ।

सीमा क्षेत्र को लेकर ऊहापोह

अचानक हुए पथराव से ट्रेन में सवार बच्चे व महिलाएं सहम गये। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। यात्रियों से घटना की जानकारी ली। फिलहाल यह तय नहीं हो सका है कि घटना मुजफ्फरपुर आरपीएफ क्षेत्र की है हाजीपुर आरपीएफ क्षेत्र की है। यह इलाका सोनपुर और समस्तीपुर मंडल के साथ आरपीएफ मुजफ्फरपुर व हाजीपुर का सीमावर्ती भी है।

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शीशा चकनाचूर

●वंदे भारत के सी-थ्री, सी-फोर व ई-वन कोच पर पत्थर मारने से टूटे खिड़की के कांच

●पटना-जयनगर इंटरसिटी के सी-वन व लिच्छवी के एम-टू का कांच टूटा

●घटनास्थल मुजफ्फरपुर या हाजीपुर आपीएफ का, इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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