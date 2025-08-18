गोपालगंज में पुलिस टीम पर पथराव; 4 पुलिसकर्मी घायल, शराब तस्कर को पकड़ने गई थी

शराब तस्कर की गिरफ्तारी के बाद बलराम ने बेटे से मिलने की इच्छा जताई। इसी दौरान परिवार के लोग भी पहुंच गए। पुलिस को देखकर वे भड़क गए और ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में पुलिसकर्मियों ने किसी तरह जान बचाई। इस दौरान पुलिस की दो गाड़ियों के शीशे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

गोपालगंज जिले सिधवलिया के हलुवार दीवारी टोला गांव में रविवार की आधी रात शराब तस्करी के वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उसके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में पुलिस की दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और चार जवान मामूली रूप से चोटिल हो गए। थानाध्यक्ष सोमदेव कुमार झा ने बताया कि शराब कांड में एनपीडब्ल्यू ट्रायल के वारंटी बलराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

बाद में स्थानीय लोगों की मदद से हालात को नियंत्रित किया गया। पुलिस वारंटी को लेकर थाने पहुंची और पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। घटना को लेकर बलराम के भाई, बहन और माता-पिता सहित पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।