पटना के बिहटा में पुलिस पर हमला, सड़क हादसे में बच्चे की मौत से बवाल

बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ है। बिहटा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार बच्चे को रौंद दिया। इस हादसे में बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह बच्चा दुर्गा पूजा के अवसर पर स्थानीय मंदिर से पूजा कर लौट रहा था। इसी दौरान बालू लदे ट्रक ने बच्चे को कुचला। बच्चे की मौत के बाद वहां स्थानीय लोग जमा हो गए।

कुछ ही देर बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने शव को सड़क पर ही रख वहां जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने के बाद कुछ पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन नाराज लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाए हैं। पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस बवाल और मारपीट में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं।