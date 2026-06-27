बिहार में मुहर्रम जुलूस पर नेपाल से पथराव, बॉर्डर पर उपजा तनाव; वीडियो फुटेज खंगाल रही एसएसबी
बिहार के नेपाल सीमा पर स्थित जोगबनी कस्बे में मुहर्रम पर निकाले गए ताजिया जुलूस पर पथराव के बाद बॉर्डर पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पथराव नेपाल की ओर से कुछ असामाजिक तत्वों ने किया। एसएसबी उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज चेक कर रही है।
बिहार के अररिया जिले के जोगबनी में निकाले गए मुहर्रम के ताजिया जुलूस पर पड़ोसी देश नेपाल की ओर से पथराव कर दिया गया। इससे भारत-नेपाल सीमा पर तनाव की स्थिति बन गई। लोग संभलने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने मोर्चा संभालकर किसी तरह हालात को काबू में किया गया। अब इस मामले पर दोनों देशों की एजेंसी नजर बनाए हुए है। स्थानीय पुलिस और एसएसबी ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
जोगबनी कस्बा नेपाल सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। शुक्रवार को यहां मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकाला गया। देर शाम जब जुलूस चाणक्य चौक स्थित करबला मैदान के पास पहुंचा, तो नेपाल की ओर से कुछ उपद्रवी तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। नेपाल के मटियरवा (रानी) के ताजिया के साथ आए जुलूस में मौजूद लोगों पर पत्थर फेंके जाने का आरोप है।
एसएसबी जवानों ने बवाल होने से रोका
इस घटना के बाद भारत और नेपाल सीमा पर तनाव उपज गया। स्थिति को देखते हुए जोगबनी, बथनाहा, पत्थरदेवा से पहुंचे लगभग 80 से ज्यादा एसएसबी के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और भीड़ को पीछे हटाने का प्रयास किया। समय रहते सुरक्षा बलों की सक्रियता से हालात पर काबू पा लिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नेपाल की ओर से असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने संयम और सतर्कता के साथ स्थिति को नियंत्रित किया।
हो सकती थी बड़ी घटना
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती, तो बड़ी घटना हो सकती थी। इस वाकये के बाद बॉर्डर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। दोनों देशों के सुरक्षा बल पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। एसएसबी उप कमांडेंट एमएम भट्ट ने बताया कि सूचना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के तहत जवानों को उक्त जगह भेजा गया।
पुलिस और एसएसबी कर रही जांच
जोगबनी पुलिस और एसएसबी इस मामले की जांच में जुट गई है। पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। घटना के उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील
प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।