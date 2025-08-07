बिहार में महावीरी अखाड़ा जुलूस पर पथराव, डंडे से पीटा; महिला समेत 9 लोग जख्मी, पुलिस तैनात

लोगों ने बताया कि महावीरी अखाड़ा के सदस्य सुगौली से चोंगा लगा वाहन पर धार्मिक गाना बजाते हुए परसा आ रहे थे। इसी दौरान चोंगा व बाजा लदे वाहन को गलत रूट से लाने की बात कहकर एक पक्ष के लोगों ने घरों की छत से पथराव शुरू कर दिया।

बिहार में अखाड़ा जुलूस पर पथराव का मामला सामने आया है। पश्चिम चंपारण में मझौलिया प्रखंड की परसा पंचायत के वार्ड-6 के डुमरिया परसा गांव में मंगलवार शाम अखाड़ा जुलूस पर एक पक्ष के लोगों ने घरों की छत से पथराव कर दिया। इसमें दूसरे पक्ष के नौ लोग जख्मी हो गये। घायलों में एक महिला भी शामिल हैं।

घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया जहां से डॉक्टरों ने जीएमसीएच, बेतिया रेफर कर दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन ने बताया कि महावीरी अखाड़ा जुलूस में लाउडस्पीकर लगा वाहन पूर्वी चंपारण के सुगौली से लाया जा रहा था। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इसमें एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं। गांव में पुलिस बल तैनात है। स्थिति सामान्य है। एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।