stone pelting firing uproar over kabristan boundary in Munger Bihar 22 arrested DM SP camping कब्रिस्तान की घेराबंदी पर भारी बवाल, पथराव और फायरिंग; 22 गिरफ्तार, पुलिस छावनी बना इलाका, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsstone pelting firing uproar over kabristan boundary in Munger Bihar 22 arrested DM SP camping

कब्रिस्तान की घेराबंदी पर भारी बवाल, पथराव और फायरिंग; 22 गिरफ्तार, पुलिस छावनी बना इलाका

मुंगेर में ब्रिस्तान की बाउंड्री कराई जा रही थी। जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से लाठी डंडे के साथ पत्थर चलाए गए। गोलीबारी की गई जिसमें एक 19 साल का युवक घायल हो गया।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंगेरSat, 27 Sep 2025 05:39 PM
share Share
Follow Us on
कब्रिस्तान की घेराबंदी पर भारी बवाल, पथराव और फायरिंग; 22 गिरफ्तार, पुलिस छावनी बना इलाका

बिहार के मुंगेर में कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से पत्थरबाजी के बाद फायरिंग की गयी। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से करीब दो दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एसपी सैयद इमरान मसूद खुद गांव में कैंप कर रहे हैं। एसपी ने दावा किया है कि स्थिति नियंत्रण में है। वीडियो देखकर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

सफियासराय थाना अंतर्गत फरदा गांव घटना बताई जा रही है। एसपी से मिली जानकारी के मुताबिक गांव में एक कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई जा रही थी। जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। देखते देखते दोनों पक्ष भिड़ गए। दोनों ओर से लाठी डंडे के साथ पत्थर चलाए गए। गोलीबारी की गई जिसमें एक 19 साल का युवक घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। उसका इलाज कराया जा रहा है। हालात पर काबू कर लिया गया है लेकिन, इलाके में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को मजिस्ट्रेट के साथ तैनात किया गया है। सदर डीएसपी अभिषेक कुमार भी कैंप कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:'आई लव मोहम्मद' के पीछे राहुल-तेजस्वी, देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं: गिरिराज

दशहरा से पहले दो समुदायों के बीच खूनी विवाद से प्रशासन चौकस हो गई है। एसपी ने कहा है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के पास पूरी घटना का वीडियो आ गया है। उपद्रवी चेहरों की पहचान की जा रही है। शांति समिति के सदस्यों को बुलाया गया है। दोनों पक्षों से बात की जा रही है ताकि तनाव कम किया जा सके।

ये भी पढ़ें:कटिहार में दिनदहाड़े हत्या से हड़कंप, बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना