बिहार के बेगूसराय में होमगार्ड जवानों के दो गुटों के बीच पत्थरबाजी और मारपीट, कई घायल

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 12:21 PM
बिहार में होमगार्ड जवानों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। बेगूसराय के बलिया में होमगार्ड जवानों के दो गुट आपस में किसी बात को लेकर भिड़ गए जिसके बाद उनका ट्रेनिंग कैंप रणभूमि में बदल गया। इस पत्थरबाजी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि होमगार्ड के कई जवान वहां मौजूद हैं और एक-दूसरे पर वो पत्थर फेंक रहे हैं। वहां अफरातफरी की स्थिति को भी साफ देखा जा सकता है।

बताया जा रहा है कि सदानंदपुर के समीप एनएच पर होमगार्ड जवानों के दो गुटों के बीच यह भिड़ंत हुई है। इस मारपीट और पथराव में कई जवान जख्मी भी हो गए हैं। इस घटना में गंभीर रूप से घायल जवानों को स्थानीय लोगों ने स्थानीय अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है।

मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस पत्थरबाजी और मारपीट में होमगार्ड के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में रेफऱ किया गया है। दोनों ट्रेनी होमगार्डों की पहचान विक्की कुमार और रोहित कुमार मांझी के तौर पर हुई है।