Hindi NewsBihar Newsstone pelting between Two Communities during saraswati idol immersion in darbhanga
बिहार में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में झड़प, जमकर पत्थरबाजी में 3 लोग घायल

बिहार में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में झड़प, जमकर पत्थरबाजी में 3 लोग घायल

संक्षेप:

कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर यह झड़प हुई और फिर पत्थरबाजी की गई है। हालांकि, जिले के एसएसपी ने कहा है कि मोटरसाइकिल को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। घटना अलीनगर थाना क्षेत्र के जयंतीपुर गांव में हुई है।

Jan 27, 2026 06:48 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, दरभंगा
बिहार के दरभंगा जिले में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। यहां दो मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई है। इस पत्थरबाजी में कुछ लोगों के जख्मी होने की बात भी मीडिया रिपोर्ट में कही जा रही है। एक विशेष समुदाय पर पत्थरबाजी का आरोप लगा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर यह झड़प हुई और फिर पत्थरबाजी की गई है। हालांकि, जिले के एसएसपी ने कहा है कि मोटरसाइकिल को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। घटना अलीनगर थाना क्षेत्र के जयंतीपुर गांव में हुई है। पत्थरबाजी और तनाव के बाद बेनीपुर एसडीपीओ समेत भारी संख्या में वहां पुलिस बल की तैनाती की गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हिन्दू पक्ष का कहना है कि रविवार को डीजे पर 'जय श्री राम' गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद विवाद शांत हो गया था। लेकिन सोमवार को माता सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने बहरहाल किसी तरह यह मामला शांत कराया है।

कहा जा रहा है कि डीजे बजाने से रोकने के बाद तनाव पैदा हो गया था। जिसके बाद सोमवार को आखिरकार पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पत्थरबाजी में कुछ लोगों को चोट लगने की बात कही जा रही है। एसएसपी के मुताबिक, वहां अब स्थिति सामान्य है।

पुलिस ने पत्थरबाजी के बाद घटनास्थल के पास पहुंच कर शांति समिति की बैठक कराई और विवाद को शांत कराया है। फिलहाल पुलिस हालात पर नजर रख रही है।

