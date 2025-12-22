बिहार में सीमांचल एक्सप्रेस पर पथराव और फायरिंग, चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका; दहशत में यात्री

संक्षेप: फायरिंग और पथराव के मामले में ट्रेन में सवार एस्कॉर्ट पार्टी के जवान संजीव कुमार के बयान पर दस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।‌ मामला अवैध शराब के धंधे से जुड़ा हुआ है।

दिल्ली-हावड़ा मेन रेल लाइन पर आरा के नजदीक चालीसवां पुल और जमीरा हॉल्ट के बीच शनिवार की रात बदमाशों की ओर से सीमांचल एक्सप्रेस पर रोड़ेबाजी और फायरिंग की गयी। कम से कम तीन राउंड फायरिंग करने की बात कही जा रही है। रोड़ेबाजी में ट्रेन की एक जनरल बोगी के शीशे टूट गये। हालांकि किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। देर रात करीब सवा एक से दो बजे के बीच पथराव और फायरिंग के कारण ट्रेन करीब 25 मिनट तक खड़ी रही। घटना को लेकर यात्रियों में अफरातफरी और दहशत मची रही।

ट्रेन में सवार एस्कॉर्ट पार्टी और कंट्रोल रूम की सूचना पर आरपीएफ व जीआरपी के साथ स्थानीय मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन की गयी। घटनास्थल से पुलिस ने तीन खोखे भी बरामद किए हैं। इधर, देर रात रेल लाइन के समीप ताबड़तोड़ फायरिंग से आसपास के इलाकों में भी सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर आरा सदर एसडीपीओ वन राज कुमार साह, रेल डीएसपी कंचन राज, मुफस्सिल थानाध्यक्ष दीपक कुमार एवं आरा जीआरपी आरपीएफ की प्रभारी थानाध्यक्ष जगरानी कुमारी भी घटना स्थल पर पहुंची।

फायरिंग और पथराव के मामले में ट्रेन में सवार एस्कॉर्ट पार्टी के जवान संजीव कुमार के बयान पर दस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।‌ मामला अवैध शराब के धंधे से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि काफी लेट से चल रही सीमांचल एक्सप्रेस शनिवार की रात करीब सवा बजे जमीरा हॉल्ट और चालीसवां पुल के बीच पास कर रही थी। तभी कुछ लोगों ने चेनपुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया।

इस पर ट्रेन में सवार एस्कॉर्ट पार्टी के जवानों की ओर से टॉर्च जलाया गया, तो ट्रैक के आसपास पहले से बैठे बदमाशों की ओर से पथराव कर दिया गया।‌ इसी बीच फायरिंग भी की जाने लगी। अपराधियों की ओर से ताबड़तोड़ करीब तीन से चार राउंड फायरिंग की गयी। इससे अफरातफरी मच गयी और ट्रेन खड़ी रही। हालांकि एस्कॉर्ट पार्टी के जवानों की ओर से खदेड़े जाने पर सभी बदमाश भाग निकले।