Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsstone pelting and firing on seemanchal express after chain pulling in bihar ara
बिहार में सीमांचल एक्सप्रेस पर पथराव और फायरिंग, चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका; दहशत में यात्री

बिहार में सीमांचल एक्सप्रेस पर पथराव और फायरिंग, चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका; दहशत में यात्री

संक्षेप:

फायरिंग और पथराव के मामले में ट्रेन में सवार एस्कॉर्ट पार्टी के जवान संजीव कुमार के बयान पर दस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।‌ मामला अवैध शराब के धंधे से जुड़ा हुआ है।

Dec 22, 2025 09:38 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, आरा/बिहिया
share Share
Follow Us on

दिल्ली-हावड़ा मेन रेल लाइन पर आरा के नजदीक चालीसवां पुल और जमीरा हॉल्ट के बीच शनिवार की रात बदमाशों की ओर से सीमांचल एक्सप्रेस पर रोड़ेबाजी और फायरिंग की गयी। कम से कम तीन राउंड फायरिंग करने की बात कही जा रही है। रोड़ेबाजी में ट्रेन की एक जनरल बोगी के शीशे टूट गये। हालांकि किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। देर रात करीब सवा एक से दो बजे के बीच पथराव और फायरिंग के कारण ट्रेन करीब 25 मिनट तक खड़ी रही। घटना को लेकर यात्रियों में अफरातफरी और दहशत मची रही।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ट्रेन में सवार एस्कॉर्ट पार्टी और कंट्रोल रूम की सूचना पर आरपीएफ व जीआरपी के साथ स्थानीय मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन की गयी। घटनास्थल से पुलिस ने तीन खोखे भी बरामद किए हैं। इधर, देर रात रेल लाइन के समीप ताबड़तोड़ फायरिंग से आसपास के इलाकों में भी सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर आरा सदर एसडीपीओ वन राज कुमार साह, रेल डीएसपी कंचन राज, मुफस्सिल थानाध्यक्ष दीपक कुमार एवं आरा जीआरपी आरपीएफ की प्रभारी थानाध्यक्ष जगरानी कुमारी भी घटना स्थल पर पहुंची।

ये भी पढ़ें:बिहार में बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 1.20 करोड़ की ठगी, बैंक मैनेजर को भी ठगा

फायरिंग और पथराव के मामले में ट्रेन में सवार एस्कॉर्ट पार्टी के जवान संजीव कुमार के बयान पर दस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।‌ मामला अवैध शराब के धंधे से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि काफी लेट से चल रही सीमांचल एक्सप्रेस शनिवार की रात करीब सवा बजे जमीरा हॉल्ट और चालीसवां पुल के बीच पास कर रही थी। तभी कुछ लोगों ने चेनपुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया।

इस पर ट्रेन में सवार एस्कॉर्ट पार्टी के जवानों की ओर से टॉर्च जलाया गया, तो ट्रैक के आसपास पहले से बैठे बदमाशों की ओर से पथराव कर दिया गया।‌ इसी बीच फायरिंग भी की जाने लगी। अपराधियों की ओर से ताबड़तोड़ करीब तीन से चार राउंड फायरिंग की गयी। इससे अफरातफरी मच गयी और ट्रेन खड़ी रही। हालांकि एस्कॉर्ट पार्टी के जवानों की ओर से खदेड़े जाने पर सभी बदमाश भाग निकले।

बताया रहा है कि चेनपुलिंग के दौरान अपराधियों द्वारा ट्रेन से पांच-छह की संख्या में बड़े झोले भी उतार ले गये। मुफस्सिल थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि शनिवार की रात करीब दो बजे फायरिंग की घटना होने की बात सामने आ रही है। घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की छानबीन की गई।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bhojpur Indian Railway अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।