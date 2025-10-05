पेट में दर्द और सिर की दवाई, बीमार लालू की चिंता कीजिए; नीतीश पर तेजस्वी के ट्वीट पर JDU गर्म

जदयू प्रवक्ता नीरज ने तेजस्वी को नीतीश कुमार के बदले अपने बीमार पिता लालू यादव के स्वास्थ्य की चिंता करने की नसीहत दी है। कहा है कि पेट में दर्द तो सिरदर्द की दवा मत खाएं।

बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। नेताओं और दलों के बीच सियासी बयानबाजी चरम पर है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जोरदार हमला बोला है। जदयू नेता ने तेजस्वी को नीतीश कुमार के बदले अपने बीमार पिता लालू यादव के स्वास्थ्य की चिंता करने की नसीहत दी है। शनिवार को आरजेडी नेता ने सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बयान जारी किया था। पीएम सेतू योजना की लॉचिंग से जुड़ा एक वीडियो पीस भी उन्होंने शेयर किया है।

तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए नीरज कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद शारीरिक और राजनैतिक रूप से बीमार हैं लेकिन, तेजस्वी यादव इसके लिए कहीं से संवेदनशील नहीं है। उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया है। तेजस्वी को नीतीश कुमार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना घर संभालें पहले। नीरज ने कहा कि पेट में दर्द हो तोऔर सिरदर्द की दवा खाने से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार की कार्यशैली ने पिता और पुत्र दोनों को राजनैतिक को ध्वस्त कर दिया है। उनकी चिंता के बदले अपने पिता की सेवा कीजिए। बेहतर होगा कि अपने घर की चिंता कीजिए।

नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार खुद राज्य का सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्वास्थ्य ठीक करते हैं। उनके खिलाफ साजिश करने वाला कोई माई का पैदा नहीं हुआ। आप खुद राजनैतिक तौर पर बीमार हैं। पिता का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उनका स्वास्थ्य ठीक कीजिए। शनिवार को तेजस्वी यादव ने फिर से नीतीश कुमार को बीमार बताया और उनके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया था।