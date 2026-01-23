बिहार में हलचल, दिल्ली में मंथन; कांग्रेस विधायकों की नाराजगी दूर कर पाएंगे राहुल गांधी?

संक्षेप: राहुल गांधी ने सभी विधायक समेत बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है जहां मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक होगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार के सभी विधायकों के साथ एक-एक कर बात करेंगे।

बिहार कांग्रेस में टूट की खबरें आम हो गई हैं। छह में तीन विधायकों के नीतीश कुमार के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम नहीं पहुंचे। पटना में सियासी हलचल के बीच दिल्ली में आज मंथन होने वाला है। राहुल गांधी ने सभी विधायक समेत बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है जहां मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक होगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार के सभी विधायकों के साथ एक-एक कर बात करेंगे। चुनावी नतीजों के बाद बिहार नेतृत्व से एमएलए नाराज बताए जा रहे हैं। इधर बिहार कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने दावा किया है कि विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बैठक पर एनडीए राजनीति कर रहा है।

दिल्ली में खरगे के आवास पर बिहार कांग्रेस के नेताओं की शाम साढ़े चार बजे से बैठक होने वाली है। राहुल गांधी इस मीटिंग को लीड करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी सभी विधायकों से वन-टू-वन मुलाकात करेंगे। उनकी नाराजगी की वजह जानकर उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। विधायकों के साथ सभी एमएलसी, सांसद और प्रदेश के नेताओं को भी तलब किया गया है। उनसे भी बात होगी। खासकर बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और अध्यक्ष राजेश राम के प्रति विद्रोह की वजह और निदान पर राहुल गांधी की खास तवज्जो है क्योंकि जदयू का दावा सच साबित हुआ तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में कांग्रेस की उपस्थिति शून्य हो जाएगी।