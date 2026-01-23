Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsStirring in Bihar big meeting in Delhi Rahul Gandhi address displeasure of Congress MLAs
बिहार में हलचल, दिल्ली में मंथन; कांग्रेस विधायकों की नाराजगी दूर कर पाएंगे राहुल गांधी?

संक्षेप:

राहुल गांधी ने सभी विधायक समेत बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है जहां मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक होगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार के सभी विधायकों के साथ एक-एक कर बात करेंगे।

Jan 23, 2026 11:20 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार कांग्रेस में टूट की खबरें आम हो गई हैं। छह में तीन विधायकों के नीतीश कुमार के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम नहीं पहुंचे। पटना में सियासी हलचल के बीच दिल्ली में आज मंथन होने वाला है। राहुल गांधी ने सभी विधायक समेत बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है जहां मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक होगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार के सभी विधायकों के साथ एक-एक कर बात करेंगे। चुनावी नतीजों के बाद बिहार नेतृत्व से एमएलए नाराज बताए जा रहे हैं। इधर बिहार कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने दावा किया है कि विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बैठक पर एनडीए राजनीति कर रहा है।

दिल्ली में खरगे के आवास पर बिहार कांग्रेस के नेताओं की शाम साढ़े चार बजे से बैठक होने वाली है। राहुल गांधी इस मीटिंग को लीड करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी सभी विधायकों से वन-टू-वन मुलाकात करेंगे। उनकी नाराजगी की वजह जानकर उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। विधायकों के साथ सभी एमएलसी, सांसद और प्रदेश के नेताओं को भी तलब किया गया है। उनसे भी बात होगी। खासकर बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु और अध्यक्ष राजेश राम के प्रति विद्रोह की वजह और निदान पर राहुल गांधी की खास तवज्जो है क्योंकि जदयू का दावा सच साबित हुआ तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में कांग्रेस की उपस्थिति शून्य हो जाएगी।

दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायक जीत कर आए हैं। अररिया से अबिदुर्रहमान, मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, किशनगंज से कमरुल होदा, वाल्मीकिनगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, चनपटिया से अभिषेक रंजन और फारबिसगंज से मनोज कुमार विश्वास कांग्रेस के छह विधायक हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी में अस्थिरता का माहौल है। चर्चा यह है कि कांग्रेस के विधायक जदयू के साथ जा सकते हैं। पार्टी विधायक दल के नेता का चुनाव भी अभी तक नहीं हो पाया है। अब राहुल गांधी संभावित डैमेज को कंट्रोल करने की कमान थाम ली है। बिहार की सभी पार्टियों की इस बैठक पर नजर बनी हुई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
