रोक के बावजूद बिहार में लैंड टैक्स की रसीद ऑफलाइन कैसे कट गई, कई जिलों में हड़कंप

बिहार में ऑफलाइन भू-लगान रसीद काटने की मनाही है। इसके बावजूद कई जिलों में इस आदेश का उल्लंघन किया गया है। यह गड़बड़ी खुद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पकड़ी है। विभाग ने जांच में पाया कि सहरसा, सुपौल, वैशाली, सीतामढ़ी, मोतिहारी में 30 अगस्त 2024 के बाद भी रसीद काटी गई है। इस गड़बड़ी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सभी जिले में हड़कंप मच गया है। विभाग ने माना है कि इसके पीछे पदाधिकारियों और कर्मचारियों की आपराधिक षड्यंत्र की मंशा संभव है।

विभाग ने सभी समाहर्ताओं से तत्क्षण रिपोर्ट मांगी है कि उनके जिले में अव्यवहृत रसीद का वॉल्यूम अभी किसके कब्जे में है। विभाग ने श्रेष्ठ पांच जिलों का उदाहरण भी दिया है, जिन्होंने ऑफलाइन रसीद का वॉल्यूम अभिलेखागार में जमा करा दिया है। वॉल्यूम जमा करने वालों में भागलपुर, शेखपुरा, पूर्णिया एवं दरभंगा का जिक्र किया गया है। मजेदार यह कि सुपौल का वॉल्यूम भी अभिलेखागार में जमा है, फिर भी वहां ऑफलाइन रसीद काटी गई है।

विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी डीएम, एडीएम, डीसीएलआर और सीओ को भेजे पत्र में कहा कि यह अत्यंत गंभीर विषय है। जो न केवल विभागीय दिशा-निदेशों का उल्लंघन है, बल्कि इसके पीछे आपराधिक षडयंत्र की मंशा भी परिलक्षित होती है। ऐसे में पूर्व से निर्गत विभागीय निर्देशों का तय सुनिश्चित करते हुए प्राप्त, व्यवहृत, अव्यवहृत और अवशेष ऑफलाइन लगान रसीद से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को अविलंब उपलब्ध कराया जाए।

साथ ही, यह भी जानकारी दी जाय कि अव्यवहृत लगान रसीद (वॉल्यूम) को कहां एवं किसकी अभिरक्षा में रखा गया है। ऑफलाइन भू-लगान रसीद निर्गत करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को चिह्नित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए।