Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsstir up after land tax offline receipt issued in many districts of bihar
रोक के बावजूद बिहार में लैंड टैक्स की रसीद ऑफलाइन कैसे कट गई, कई जिलों में हड़कंप

रोक के बावजूद बिहार में लैंड टैक्स की रसीद ऑफलाइन कैसे कट गई, कई जिलों में हड़कंप

संक्षेप:

विभाग ने श्रेष्ठ पांच जिलों का उदाहरण भी दिया है, जिन्होंने ऑफलाइन रसीद का वॉल्यूम अभिलेखागार में जमा करा दिया है। वॉल्यूम जमा करने वालों में भागलपुर, शेखपुरा, पूर्णिया एवं दरभंगा का जिक्र किया गया है।

Jan 21, 2026 11:59 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, भागलपुर
share Share
Follow Us on

बिहार में ऑफलाइन भू-लगान रसीद काटने की मनाही है। इसके बावजूद कई जिलों में इस आदेश का उल्लंघन किया गया है। यह गड़बड़ी खुद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पकड़ी है। विभाग ने जांच में पाया कि सहरसा, सुपौल, वैशाली, सीतामढ़ी, मोतिहारी में 30 अगस्त 2024 के बाद भी रसीद काटी गई है। इस गड़बड़ी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सभी जिले में हड़कंप मच गया है। विभाग ने माना है कि इसके पीछे पदाधिकारियों और कर्मचारियों की आपराधिक षड्यंत्र की मंशा संभव है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विभाग ने सभी समाहर्ताओं से तत्क्षण रिपोर्ट मांगी है कि उनके जिले में अव्यवहृत रसीद का वॉल्यूम अभी किसके कब्जे में है। विभाग ने श्रेष्ठ पांच जिलों का उदाहरण भी दिया है, जिन्होंने ऑफलाइन रसीद का वॉल्यूम अभिलेखागार में जमा करा दिया है। वॉल्यूम जमा करने वालों में भागलपुर, शेखपुरा, पूर्णिया एवं दरभंगा का जिक्र किया गया है। मजेदार यह कि सुपौल का वॉल्यूम भी अभिलेखागार में जमा है, फिर भी वहां ऑफलाइन रसीद काटी गई है।

ये भी पढ़ें:राहत खत्म! आज से तेज पछुआ हवा से बढ़ेगी ठंड; बिहार में कैसा रहेगा मौसम

विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी डीएम, एडीएम, डीसीएलआर और सीओ को भेजे पत्र में कहा कि यह अत्यंत गंभीर विषय है। जो न केवल विभागीय दिशा-निदेशों का उल्लंघन है, बल्कि इसके पीछे आपराधिक षडयंत्र की मंशा भी परिलक्षित होती है। ऐसे में पूर्व से निर्गत विभागीय निर्देशों का तय सुनिश्चित करते हुए प्राप्त, व्यवहृत, अव्यवहृत और अवशेष ऑफलाइन लगान रसीद से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को अविलंब उपलब्ध कराया जाए।

साथ ही, यह भी जानकारी दी जाय कि अव्यवहृत लगान रसीद (वॉल्यूम) को कहां एवं किसकी अभिरक्षा में रखा गया है। ऑफलाइन भू-लगान रसीद निर्गत करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को चिह्नित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए।

ऑफलाइन रसीद काटने पर लगाई गई थी रोक

बता दें कि 24 अप्रैल 2024 को विभाग ने ऑफलाइन भू-लगान रसीद काटने पर पूर्णतः रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि अंचल स्तर पर संधारित ऑफलाइन भू-लगान रसीद को एकत्र कर जिला मुख्यालय में सुरक्षित स्थान पर रखा जाए एवं एकत्रित वॉल्यूम को 14 अगस्त 2024 तक ऑफलाइन भू-लगान की सूची विभाग को उपलब्ध कराई जाए। राज्यान्तर्गत सभी अंचलों में भू-लगान रसीद निर्गत करने और ऑनलाइन भुगतान के बाद रैयतों या भू-धारियों को ऑनलाइन रसीद निर्गत की जाए। इस संबंध में भागलपुर के अपर समाहर्ता (राजस्व) दिनेश राम ने बताया कि जिले में ऑफलाइन रसीद के सारे अव्यवहृत वॉल्यूम अभिलेखागार में जमा करा दिया गया है। जिले के सभी 16 अंचलों में ऑनलाइन भू- लगान रसीद काटी जा रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में जिंदा वार्ड पार्षद ही मृत घोषित, मरी नहीं का तख्ती लेकर घूम रहीं
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bhagalpur News Bhagalpur Land अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।