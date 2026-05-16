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बिहार के लीची किसानों पर मंडराया नया खतरा, फसल तबाह कर रहा आक्रामक 'स्टिंक बग', बचाव के लिए टास्क फोर्स गठित

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, भागलपुर
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Bihar Top News: बिहार में लीची की फसल पर खतरनाक 'लीची स्टिंक बग' का प्रकोप दिखने से किसानों में चिंता है। फसल को बचाने के लिए वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टास्क फोर्स गठित की गई है।

बिहार के लीची किसानों पर मंडराया नया खतरा, फसल तबाह कर रहा आक्रामक 'स्टिंक बग', बचाव के लिए टास्क फोर्स गठित

Bihar Top News: बिहार में अपने मीठे स्वाद के लिए मशहूर लीची की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। राज्य में लीची की फसल पर एक बेहद खतरनाक और आक्रामक कीट 'लीची स्टिंक बग' का प्रकोप मंडराने लगा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय (BAU), सबौर के वैज्ञानिकों ने लीची के पेड़ों पर इस जानलेवा कीट के प्रकोप को चिह्नित किया है। इस कीट के हमले से लीची की पूरी फसल के बर्बाद होने की आशंका पैदा हो गई है, जिससे किसानों की टेंशन काफी बढ़ गई है।

बचाव के लिए बनी टास्क फोर्स

किसानों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए कृषि विभाग तुरंत अलर्ट मोड में आ गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची, BAU-सबौर और राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को मिलाकर एक 'संयुक्त तकनीकी टास्क फोर्स' का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य लीची के बागों का वैज्ञानिक सर्विलांस, जियो-रेफरेंस्ड मॉनिटरिंग और समेकित कीट प्रबंधन (IPM) की प्रभावी रणनीतियां विकसित करना है। BAU सबौर के डॉ. तारक नाथ गोस्वामी को इसका अहम सदस्य नामित किया गया है।

रस चूसकर फसल को कर रहा पूरी तरह तबाह

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह 'लीची स्टिंक बग' फसल के लिए बेहद घातक है। इस कीट के निम्फ और ऐडल्ट दोनों ही अवस्थाएं पौधों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। ये कीट लीची की कोमल शाखाओं, पुष्प गुच्छों और विकसित हो रहे फलों से रस चूसकर उन्हें सुखा देते हैं। इसके हमले से कोमल टहनियां सूखने लगती हैं, पुष्प मंजरियां झुलस जाती हैं, समय से पहले फल टूटकर गिरने लगते हैं और फलों की सतह पर काले धब्बे बन जाते हैं। इससे उपज और गुणवत्ता में भारी कमी आती है।

कहलगांव और सबौर समेत कई इलाकों में सघन निगरानी

BAU के कुलपति के अनुसार, लीची उत्पादन प्रणाली और उसकी निर्यात क्षमता को सुरक्षित रखने के लिए लगातार वैज्ञानिक निगरानी रखी जा रही है। डॉ. एके सिंह और डॉ. किरण कुमारी के मार्गदर्शन में लीची उत्पादक क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। विशेष रूप से BAU-सबौर परिसर, कहलगांव, पन्नूचक, मामलखा, तिनटंगा, गंगानगर, बुद्धूचक और शांति कॉलोनी जैसे प्रमुख इलाकों में कीट की निगरानी का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है।

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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