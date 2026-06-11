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किसी ने शादी का पैसा लगाया तो किसी ने कर्ज लिया, स्टिंक बग लील गया 70 फीसदी लीची; सदमे में किसान

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में लीची के किसानों पर भारी आफत आ गई है। यहां मीनापुर प्रखंड के मानिकपुर निवासी एक युवा किसान दीपक कुशवाहा लीची में नुकसान की वजह से 25 लाख रुपये के कर्जदार बन गए हैं। दीपक ने बताया कि वर्ष 2019 से लीची का व्यापार करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार हुई है।

किसी ने शादी का पैसा लगाया तो किसी ने कर्ज लिया, स्टिंक बग लील गया 70 फीसदी लीची; सदमे में किसान

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लीची किसानों के लिए इस बार का सीजन किसी त्रासदी से कम नहीं रहा। मौसम की मार के बाद स्टिंक बग के कहर से 70 फीसदी लीची की फसल बर्बाद हो गई। इस नुकसान ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। लीची की अच्छी फसल की उम्मीद में भविष्य के सपने संजोए किसान-व्यापारी लाखों के कर्जदार हो गए हैं। किसी ने शादी का पैसा लीची में लगाया था, तो कोई तीस लाख का कर्ज लेकर लीची का बाग खरीदा था।

मीनापुर प्रखंड के मानिकपुर निवासी युवा किसान दीपक कुशवाहा लीची में नुकसान की वजह से 25 लाख रुपये के कर्जदार बन गए हैं। दीपक ने बताया कि वर्ष 2019 से लीची का व्यापार करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार हुई है। बताया कि इस वर्ष कर्ज लेकर बड़े उत्साह से 30 लाख का बाग खरीदा। फसल अच्छी होने की उम्मीद थी। लेकिन, मौसम की मार और स्टिंक बग कीट का ऐसा कहर बरपा कि 30 फीसदी लीची ही बाग में बच पाई।

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अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि अचानक हुई भीषण ओलावृष्टि से बची-खुची तैयार लीची पूरी तरह बर्बाद हो गई। हालत यह हो गई सीजन समाप्त होते-होते 25 लाख रुपये का नुकसान हो गया। दीपक ने बताया कि पहले पिता व्यापार करते थे। उनके देहांत के बाद 19 वर्ष की आयु से परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए लीची का कारोबार करने लगा।

इस बीच 2023 में मर्चेंट नेवी में नौकरी मिली, मगर ज्वाइन नहीं कर लीची का करोबार करता रहा। कहा सरकार लीची किसानों को बदहाली से उबारने के लिए फसल बीमा सुविधा शुरू कर दे तो यह वरदान बनेगी।

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सता रही कर्ज चुकाने की चिंता

● मीनापुर के युवा किसान दीपक ने 30 लाख कर्ज लेकर लिया था 20 एकड़ का बागान

● लीची को भारी क्षति से महज पांच लाख रुपए का हुआ कारोबार, अब चुकाने की चिंता

● पिता के देहांत से 19 की आयु से संभाल रहे लीची का कारोबार, पहली बार ऐसी स्थिति

भांजी की शादी में करनी थी मदद

मीनापुर शहजपुर कोठी के किसान नीरज कुमार सिंह ने बताया कि उनके बाग में 120 लीची के पेड़ हैं। सीजन के शुरुआत में व्यापारी चार लाख रुपये दे रहा था, पर उनसे नहीं बेचा। मुझे भांजी की शादी में इस पैसे से सहयोग करना था। मगर, ओलावृष्टि और आंधी-बारिश में लीची की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। आज हालत यह हो गई हैं मुझे अपनों को देने लायक भी लीची नहीं बची। रिश्तेदारों को भी खरीदकर भेजना पड़ा है। नीरज ने बताया कि अगर लीची बच गई होती तो चार लाख रुपये घर में आते। अब कर्ज लेकर काम करना पड़ा। सरकार से कई बार लीची के लिए फसल बीमा की मांग की गई। यह सुविधा होती तो आज किसानों की हद तक भरपाई हो पाती। कहा कि केसीसी लोन पर बीमा सुविधा की मांग किसान कई बार कर चुके हैं, मगर सरकार की ओर से पहल नहीं की जा रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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