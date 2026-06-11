किसी ने शादी का पैसा लगाया तो किसी ने कर्ज लिया, स्टिंक बग लील गया 70 फीसदी लीची; सदमे में किसान

मुजफ्फरपुर में लीची के किसानों पर भारी आफत आ गई है। यहां मीनापुर प्रखंड के मानिकपुर निवासी एक युवा किसान दीपक कुशवाहा लीची में नुकसान की वजह से 25 लाख रुपये के कर्जदार बन गए हैं। दीपक ने बताया कि वर्ष 2019 से लीची का व्यापार करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार हुई है।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लीची किसानों के लिए इस बार का सीजन किसी त्रासदी से कम नहीं रहा। मौसम की मार के बाद स्टिंक बग के कहर से 70 फीसदी लीची की फसल बर्बाद हो गई। इस नुकसान ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। लीची की अच्छी फसल की उम्मीद में भविष्य के सपने संजोए किसान-व्यापारी लाखों के कर्जदार हो गए हैं। किसी ने शादी का पैसा लीची में लगाया था, तो कोई तीस लाख का कर्ज लेकर लीची का बाग खरीदा था।

मीनापुर प्रखंड के मानिकपुर निवासी युवा किसान दीपक कुशवाहा लीची में नुकसान की वजह से 25 लाख रुपये के कर्जदार बन गए हैं। दीपक ने बताया कि वर्ष 2019 से लीची का व्यापार करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार हुई है। बताया कि इस वर्ष कर्ज लेकर बड़े उत्साह से 30 लाख का बाग खरीदा। फसल अच्छी होने की उम्मीद थी। लेकिन, मौसम की मार और स्टिंक बग कीट का ऐसा कहर बरपा कि 30 फीसदी लीची ही बाग में बच पाई।

अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि अचानक हुई भीषण ओलावृष्टि से बची-खुची तैयार लीची पूरी तरह बर्बाद हो गई। हालत यह हो गई सीजन समाप्त होते-होते 25 लाख रुपये का नुकसान हो गया। दीपक ने बताया कि पहले पिता व्यापार करते थे। उनके देहांत के बाद 19 वर्ष की आयु से परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए लीची का कारोबार करने लगा।

इस बीच 2023 में मर्चेंट नेवी में नौकरी मिली, मगर ज्वाइन नहीं कर लीची का करोबार करता रहा। कहा सरकार लीची किसानों को बदहाली से उबारने के लिए फसल बीमा सुविधा शुरू कर दे तो यह वरदान बनेगी।

सता रही कर्ज चुकाने की चिंता ● मीनापुर के युवा किसान दीपक ने 30 लाख कर्ज लेकर लिया था 20 एकड़ का बागान

● लीची को भारी क्षति से महज पांच लाख रुपए का हुआ कारोबार, अब चुकाने की चिंता

● पिता के देहांत से 19 की आयु से संभाल रहे लीची का कारोबार, पहली बार ऐसी स्थिति