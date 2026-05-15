शादी में बरसे लाठी-पत्थर-गोलियां, बाराती समेत दूल्हा जान बचाकर भागा; महिलाओं के डांस से बढ़ा बवाल
हिंसक झड़प के दौरान लाठी और लोहा के रॉड से जमकर मारपीट हुई। इस दौरान तीन चार राउंड हवाई फायरिंग भी हुई। घटना में ईंट पत्थर जमकर चले जिसमें लोगों के सिर फट गए। मौके पर अफरा तफरी मच रही।
Patna News: बिहार की राजधानी पटना के मसौढ़ी में शादी समारोह में महिलाओं के साथ अभद्रता पर बाराती और सराती के बीच हिंसक झड़प हो गई। जिसमें बारात पक्ष की ओर से एक महिला समेत तीन और सराती पक्ष का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को मसौढ़ी अनुमंडल अस्पताल में इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया। घटना पकड़ी गांव में बुधवार रात की है।
हिंसक झड़प के दौरान लाठी और लोहा के रॉड से जमकर मारपीट हुई। इस दौरान तीन चार राउंड हवाई फायरिंग भी हुई। घटना में ईंट पत्थर जमकर चले जिसमें लोगों के सिर फट गए। मौके पर अफरा तफरी मच रही। मारपीट में मची भगदड़ में शादी के लिए आए दूल्हा समेत सभी बाराती बिना शादी किए भाग निकले। नतीजतन शादी की रस्म अदायगी नहीं होने से जश्न माहौल गमगीन हो गया।
हिंसक झड़प उसवक्त घटी, जब समधी मिलन कार्यक्रम हो रहा था। इस मामले में धनरुआ थाने के चक राढ़ा गांव निवासी मुकेश बिंद ने मसौढ़ी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है। बताया जाता है कि चक राढ़ा गांव निवासी उपेन्द्र बिंद के पुत्र टुन्नू कुमार की शादी के लिए बारात मसौढ़ी थाना के पकरी गांव निवासी गजेन्द्र बिंद के घर आई थी। गजेन्द्र बिंद की पुत्री की शादी के लिए आई बारात गांव में भ्रमण कर जलमाशा के बगल में समधी मिलन कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान डीजे बाजा पर बाराती और सराती पक्ष के लोग डांस कर रहे थे।
बताया जाता है कि महिलाओं के साथ डांस के बहाने अभद्र व्यवहार को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। जिसमें बारात पक्ष के मुकेश बिंद, पत्नी संजू देवी और प्रयाग बिंद गंभीर रूप से घायल हो गए। सराती पक्ष के संदीप कुमार समेत अन्य घायल हो गए। बारात में आईं महिलाएं बैंड बाजा की धुन पर डांस कर रही थीं। तभी गांव के कुछ लड़के घुस गए और डांस करने लगे। जब बाराती पक्ष के लोगों ने रोका तो बदमाशी करने लगे। बारातियों के साथ मारपीट की गई। इस पर बारात में आए युवा भी उनसे भिड़ गए। उसके बाद दोनों ओर से लाठी, डंडे और पत्थर चलने लगे। भीड़ में शामिल बदमाशों ने हथियार निकाल लिया और तीन राउंड गोलियां चलाई।
मुकेश बिंद ने दर्ज प्राथमिकी में पकरी गांव निवासी गोलू कुमार, हरे राम कुमार, बिष्णु बिंद, उमेश बिंद, सोनू कुमार, मुन्ना कुमार, संदीप कुमार, मंगल बिंद, रमेश बिंद, हरेन्द्र बिंद, प्यारे बिंद, उदय बिंद को नामजद अभियुक्त बनाया है। प्राथमिकी में संदीप कुमार की ओर से गोली फायर करने और उदय बिंद द्वारा मंगलसूत्र छीनने का सीधा आरोप लगाया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें