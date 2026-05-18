लालू यादव मर्डर केस के शूटर को STF ने दबोचा, गिरफ्तार शिवम का झारखंड, बंगाल तक नेटवर्क
बालू कारोबारी लालू यादव की हत्या कांड के मुख्य शूटर शिवम को एसटीएफ ने गया जी से दबोच लिया।
Bihar Crime News: बिहार के चर्चित बालू व्यवसाई देवराज कुमार उर्फ लालू यादव हत्याकांड के मुख्य शूटर शिवम कुमार को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया लिया। शूटर शिवम कुमार गयाजी जिले के बोधगया थाना इलाके से पकड़ा गया। कांड के बाद वह घर छोड़कर कभी झारखंड तो कभी पश्चिम बंगाल में जाकर छिप जाता था। वह मूल रूप से भोजपुर जिले के संदेश थाना इलाके के चीहोस गांव का रहने वाला है। शिवम कुमार को कुख्यात अपराधी रंजीत चौधरी के गिरोह का शातिर शूट बताया जाता है। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को राहत मिली है। इस केस को सुलझाने के करीब आ गई है। 2023 में ही बालू कारोबारी की हत्या हुई थी। शिवम की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था।
पालीगंज के बालू कारोबारी देवराज कुमार उर्फ लालू यादव की हत्या साल 2023 में छह नवम्बर को कर दी गई थी। उसके सिर और सीने में तीन गोलियां मारी गई थी। रानीतलाब थाने के कनपा पुल के पास घात लगाए अपराधियों ने लालू को मौत के घाट उतार दिया था। बेरर गांव निवासी देवराज एक पार्टी से निकलकर फर्चूनर कार से घर की ओर जा रहा था। कनपा पुल के पास गाड़ी रोककर शौच लिए उतरा कि पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। उसे तीन गोली एक सिर में, दूसरी छाती में और तीसरी भी छाती में लगी। लालू के साथ बॉडीगार्ड भी था। हालांकि, सबकुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि वह कुछ कर पाया। गोली मारने के बाद अपराधी काले रंग के स्कॉर्पियो से भाग चले। आनन-फ़ानन में जख्मी देवराज को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन, डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया।
शिवम की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा। जिला पुलिस को जब इसमें कामयाबी नहीं मिली तो स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। एसटीएफ ने वैज्ञानिक और तकनीकि अनुसंधान के सहारे शिवम को ट्रैक किया। उसका ठिकाना कभी बंगाल, कभी झारखंड तो कभी बिहार का कोई जिला मिलता था। पुलिस के पहुंचने पहले वह निकल जाता था। काफी दिन बीत जाने के बाद आरोपी पुलिस को ठंडा मानकर गयाजी में रहने लगा था। लेकिन एसटीएफ लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए ऐक्शन में थी।
शिवम गोली चलाने में माहिर है। वह पहले भी मर्डर जैसे कांड को अंजाम दे चुका है। उसपर पटना और भोजपुर में चार आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें पुलिस को तलाश थी। 2021 में उसने भोजपुर मे कुख्यात अपराधी दीपू ठाकुर को बाच सड़क पर दौड़ाकर मार दिया था। पुलिस अन्य मामलों में उसे रिमांड पर लेगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें