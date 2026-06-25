एसटीएफ जवान की गोली लगने से मौत, कमर में रखी रिवॉल्वर से अचानक हो गया फायर
जहानाबाद जिले के घोसी में एसटीएफ के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। गोली उनकी ही सर्विस रिवॉल्वर से चली थी, जो उनकी कमर में रखी हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
बिहार के जहानाबाद जिले में गुरुवार को एसटीएफ के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। घटना घोसी थाना क्षेत्र के चिरी गांव के पास रात करीब 9 बजे के आसपास हुई। बताया गया कि जवान की कमर में रखी सर्विस रिवॉल्वर से अचानक फायर हो गया। खुद की पिस्टल से ही गोली लगने से उनकी जान चली गई। मृतक की पहचान धीरज कुमार के रूप में हुई है। उनकी उम्र करीब 30 साल थी।
मृतक जवान धीरज नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले थे। घोसी एसडीपीओ-2 कृति कमल ने इस घटना की पुष्टि की है। दिवंगत जवान के शव को घोसी अस्पताल से जहानाबाद सदर अस्पताल ले जाया गया है। खबर लिखे जाने तक उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही थी।
मूवमेंट के दौरान लोडेड बंदूक से हुआ फायर
इस घटना के संबंध में उक्त एसडीपीओ ने जानकारी दी है कि एसटीएफ की एक टीम गुरुवार की रात 8-9 बजे घोसी-हुलासगंज थाना क्षेत्र के रोड के ग्रामीण इलाके में सक्रिय थी। कानून व्यवस्था के मद्देनजर चौकसी बरतते हुए और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम मूवमेंट कर रही थी।
खबर के अनुसार जब टीम में शामिल चार-पांच एसटीएफ जवान चिरी गांव के आसपास थे, उसी दौरान धीरज कुमार के कमर में रखे रिवाल्वर से फायर हो गया और उन्हें गोली लग गई। आनन-फानन में उनके अन्य साथी इलाज के लिए उन्हें घोसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
सूचना पाकर एसडीपीओ के अलावा घोसी थाने की भी पुलिस वहां पहुंची। जहानाबाद एसपी कोटा किरण कुमार के भी अस्पताल में पहुंचने की सूचना है। पुलिस फिलहाल आगे की कार्यवाही में जुटी है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।