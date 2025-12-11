Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsSTET students protest in patna near bseb office demands revised answer key
पटना में STET अभ्यर्थियों का हल्लाबोल, BSEB के बाहर प्रदर्शन

संक्षेप:

STET की परीक्षा हुई थी और परीक्षा के बाद बिहार बोर्ड ने आंसर की जारी किया था। अभ्यर्थियों का आरोप था कि आंसर की में कई जवाब गलत थे। उस गलत आंसर के एवज में अभ्यर्थी बार-बार रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की मांग कर रहे थे।

Dec 11, 2025 01:11 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना में STET अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एसटीईटी अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड के घेराव की बात कही थी। STET के अभ्यर्थी रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की मांग कर रहे हैं। BSEB जल्द ही रिजल्ट जारी करने वाला है। आंसर की में गलती के आरोप में इससे पहले भी प्रदर्शन किया गया था। STET अभ्यर्थी अब एक बार फिर रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

STET की परीक्षा हुई थी और परीक्षा के बाद बिहार बोर्ड ने आंसर की जारी किया था। अभ्यर्थियों का आरोप था कि आंसर की में कई जवाब गलत थे। उस गलत आंसर के एवज में अभ्यर्थी बार-बार रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की मांग कर रहे थे। हालांकि, अब रिजल्ट की बारी है और बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने का ऐलान किया है। लेकिन इस बीच अब एक बार फिर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था।

छात्र नेता सौरभ भी इन छात्रों के साथ हैं। अभ्यर्थी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि फिजिक्स और कॉमर्स के करीब 40-50 आंसर गलत हैं। लिहाजा रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो 2 बार पहली भी अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचा चुके हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
