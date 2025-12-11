पटना में STET अभ्यर्थियों का हल्लाबोल, BSEB के बाहर प्रदर्शन
पटना में STET अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एसटीईटी अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड के घेराव की बात कही थी। STET के अभ्यर्थी रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की मांग कर रहे हैं। BSEB जल्द ही रिजल्ट जारी करने वाला है। आंसर की में गलती के आरोप में इससे पहले भी प्रदर्शन किया गया था। STET अभ्यर्थी अब एक बार फिर रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
STET की परीक्षा हुई थी और परीक्षा के बाद बिहार बोर्ड ने आंसर की जारी किया था। अभ्यर्थियों का आरोप था कि आंसर की में कई जवाब गलत थे। उस गलत आंसर के एवज में अभ्यर्थी बार-बार रिवाइज्ड आंसर की जारी करने की मांग कर रहे थे। हालांकि, अब रिजल्ट की बारी है और बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने का ऐलान किया है। लेकिन इस बीच अब एक बार फिर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया था।
छात्र नेता सौरभ भी इन छात्रों के साथ हैं। अभ्यर्थी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि फिजिक्स और कॉमर्स के करीब 40-50 आंसर गलत हैं। लिहाजा रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो 2 बार पहली भी अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचा चुके हैं।