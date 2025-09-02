BPSC TRE 4 से पहले STET होगी, 8 सितंबर से आवेदन; शिक्षक अभ्यर्थियों के आगे झुकी नीतीश सरकार

बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी शिक्षक बहाली चौथे चरण की परीक्षा (BPSC TRE-4) से पहले एसटीईटी (STET-2025) एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। नीतीश सरकार ने इसकी तारीख की घोषणा कर दी है।

Bihar STET 2025 BPSC TRE 4 Exam Dates: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा (BPSC TRE 4) से पहले राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2025) का आयोजन किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग के आगे झुक गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने टीआरई 4 से पहले एसटीईटी कराने का ऐलान मंगलवार को किया। एसटीईटी के लिए 8 सितंबर से ऑलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। परीक्षा अक्टूबर महीने में होगी। वहीं, बीपीएससी टीआरई-4 परीक्षा का आयोजन दिसंबर महीने में होगा।BPSC

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को पटना में प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसटीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर से 16 सितंबर तक लिए जाएंगे। यह परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। इसका रिजल्ट 1 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा।

विधानसभा चुनाव के बाद होगी BPSC TRE 4 दूसरी ओर, बिहार सरकार ने चौथ चरण की बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली टीआरई-4 परीक्षा 16 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। इसका रिजल्ट 20 से 24 जनवरी 2026 के बीच जारी कर दिया जाएगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर और नवंबर के मध्य संभावित है। ऐसे में अब बिहार चुनाव के बाद ही शिक्षक बहाली परीक्षा होगी।