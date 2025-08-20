BPSC TRE-4 से पहले होगी एसटीईटी? शिक्षा मंत्री बोले- विचार कर रहे, 10 दिन में फैसला होगा

BPSC TRE-4 (चौथे चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा) से पहले एसटीईटी के आयोजन की मांग पर हुए आंदोलन के बाद नीतीश सरकार इस पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 8-10 दिनों में इस पर पैसला हो जाएगा।

बिहार में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा से पहले एसटीईटी (स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट) आयोजित करने की मांग पर नीतीश सरकार विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी 8-10 दिनों के भीतर इस पर इस पर फैसला ले लिया जाएगा। बता दें कि टीआरई-4 से पहले एसटीईटी परीक्षा कराने के लिए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द एसटीईटी हो। उन्होंने कहा, “अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात हो रही है। टीआरई-4 में विषयवार कमियों का आकलन किया गया है। इसी के अनुसार अभियाचना भेजी जाएगी। एसटीईटी पर भी जो भी होगा, वो निर्णय लेकर 8-10 दिनों में बता दिया जाएगा। एसटीईटी परीक्षा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।”

चौथे चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा (BPSC TRE 4) से पहले एसटीईटी का आयोजन होगा या नहीं, इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10 दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने अगस्त अंत तक टीआरई-4 की अधियाचना बीपीएससी को भेजने के संकेत भी दिए। साथ ही कहा कि टीआरई-5 का आयोजन विधानसभा चुनाव के बाद होगा।

टीआरई-4 से पहले एसटीईटी को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बिहार शिक्षक बहाली के चौथे चरण की परीक्षा से पहले एसटीईटी की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के प्रदर्शन हो रहे हैं। दो दिन पहले 18 अगस्त को पटना में विभिन्न जिलों से आए बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने मार्च किया था। इस दौरान पुलिस ने उन्हें खदेड़कर भगा दिया था। इससे पहले 7 अगस्त को भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर जुलूस निकाला था। उस दौरान पुलिस ने लाठियां बरसा कर प्रदर्शनकारियों को भगा दिया था।