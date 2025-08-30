सौतेला बाप नाबालिग बेटी से करता था रेप, मां देती थी साथ; ऐसे मुक्त हुई बच्ची, माता-पिता गिरफ्तार

बच्ची के अनुसार सौतेले पिता द्वारा दिसंबर 2024 से उसके साथ यौन शोषण किया जा रहा था जिससे वह लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रही है। सूचना मिलते ही मुक्ति निकेतन और चाइल्डलाइन बांका की टीम ने त्वरित संज्ञान लेते हुए स्थानीय आनंदपुर थाना को सूचना दी।

बिहार के बांका से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है। एक नाबालिग बच्ची के पिता और मां को उसके साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की सहयोगी संस्था मुक्ति निकेतन की पहल पर शुक्रवार को आनंदपुर ओपी क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची को हैवान पिता के चंगुल से बचाया गया। पीड़ित बच्ची ने अपने सौतेले पिता पर यौन शोषण और मारपीट करने का आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से पीड़ित नाबालिग बच्ची द्वारा मुक्ति निकेतन संस्था में मामले की शिकायत की गई। संस्था सचिव चिरंजीव कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची के अनुसार सौतेले पिता द्वारा दिसंबर 2024 से उसके साथ यौन शोषण किया जा रहा है। वह बार बार नाबालिग को हवस का शिकार बनाता था। जिससे वह लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रही है। मां भी सब कुछ जानती थी पर कुछ नहीं करती थी।

थक हारकर बच्ची ने मोबाइल से संस्था को जानकारी दी। सूचना मिलते ही मुक्ति निकेतन और चाइल्डलाइन बांका की टीम ने त्वरित संज्ञान लेते हुए स्थानीय आनंदपुर थाना को सूचना दी। पुलिस के साथ पूरी टीम पीड़िता के घर पहुंच गई। वहां पहुंच कर टीम ने हकीकत की जानकारी ली तो सब हैरान रह गए। मौके से कई साक्ष्य भी जुटाए गए।