पटना में भाई की हत्या के लिए दो भाइयों ने 8 लाख की दी सुपारी, पुलिस ने 4 शूटरों को पकड़ा

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 18 Sep 2025 05:56 AM
पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना के कदमकुआं इलाके में पुलिस ने 4 शूटरों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार शूटरों में बैजू कुमार, करण कुमार, पंकज कुमार और गुड्डू कुमार हैं। इनके पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टा औऱ 18 कारतूस मिले हैं। इनके पास से मैगजीन भी मिला है। पूछताछ में इन अपराधियों ने बताया कि वो नीरज पांडेय नाम के एक युवक की हत्या करने के लिए आए थे।

इस काम के लिए नीरज पांडेय के सौतेले भाई मनीष और विकास ने उन्हें 8 लाख रुपये की सुपारी दी थी। नीरज ने पुलिस को बताया था कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। इस बात की सूचना पर पुलिस ने त्वरित ऐक्शन लिया औऱ 4 शूटरों को धर दबोचा। पुलिस ने सबसे पहले सौरभ नाम के एक युवक को पकड़ा था। इसके पास पटना के वैशाली गोलंबर से अन्य सभी शूटरों को दबोचा गया है।

सौरभ की निशानदेही पर अन्य चार शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। इन शूटरों की निशानदेही पर पुलिस ने नीरज के सौतेले भाई मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों को लेकर एसपी सेंट्रल दीक्षा ने बताया कि हौंडा सिटी गाड़ी से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि नीरज कुमार को मारने के लिए उनके भाई मनीष औऱ विकास ने सौरभ को सुपारी दी थी। इसके बाद यह लोग दो कट्टा और दो पिस्टल लेकर निकले थे।