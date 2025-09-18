पटना में भाई की हत्या के लिए दो भाइयों ने 8 लाख की दी सुपारी, पुलिस ने 4 शूटरों को पकड़ा

नीरज ने पुलिस को बताया था कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। इस बात की सूचना पर पुलिस ने त्वरित ऐक्शन लिया औऱ 4 शूटरों को धर दबोचा। पुलिस ने सबसे पहले सौरभ नाम के एक युवक को पकड़ा।

पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना के कदमकुआं इलाके में पुलिस ने 4 शूटरों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार शूटरों में बैजू कुमार, करण कुमार, पंकज कुमार और गुड्डू कुमार हैं। इनके पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टा औऱ 18 कारतूस मिले हैं। इनके पास से मैगजीन भी मिला है। पूछताछ में इन अपराधियों ने बताया कि वो नीरज पांडेय नाम के एक युवक की हत्या करने के लिए आए थे।

इस काम के लिए नीरज पांडेय के सौतेले भाई मनीष और विकास ने उन्हें 8 लाख रुपये की सुपारी दी थी। नीरज ने पुलिस को बताया था कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। इस बात की सूचना पर पुलिस ने त्वरित ऐक्शन लिया औऱ 4 शूटरों को धर दबोचा। पुलिस ने सबसे पहले सौरभ नाम के एक युवक को पकड़ा था। इसके पास पटना के वैशाली गोलंबर से अन्य सभी शूटरों को दबोचा गया है।