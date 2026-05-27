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JDU विधायक पप्पू पांडेय की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, MP-MLA कोर्ट से मिली अंतरिम राहत; अब इस दिन होगा अंतिम फैसला

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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Pappu Pandey News: गोपालगंज की कोर्ट ने जेडीयू विधायक पप्पू पांडेय की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी है। जमीन कब्जे के मामले में उनके वकील की बीमारी के कारण फैसला टल गया है।

JDU विधायक पप्पू पांडेय की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, MP-MLA कोर्ट से मिली अंतरिम राहत; अब इस दिन होगा अंतिम फैसला

Pappu Pandey News: बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कद्दावर विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय को अदालत से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को आगामी तारीख तक के लिए बरकरार रखा है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब 3 जून को अगली सुनवाई होगी। हालांकि, गोपालगंज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस बार बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अगली तारीख पर हर हाल में फैसला सुना दिया जाएगा।

वरिष्ठ वकील मनन कुमार मिश्रा की बीमारी के चलते टला फैसला

दरअसल, बुधवार यानी 27 मई 2026 को गोपालगंज के एडीजे-3 सह एमपी-एमएलए कोर्ट में कुचायकोट विधानसभा सीट से जदयू विधायक पप्पू पांडेय की नियमित जमानत याचिका पर अंतिम फैसला आना था। लेकिन, ऐन वक्त पर विधायक के मुख्य अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा बीमारी के कारण कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने अदालत से लिखित निवेदन किया था कि फैसला उनकी मौजूदगी में ही सुनाया जाए। वरिष्ठ वकील की गैर-मौजूदगी को देखते हुए अदालत ने अगली तिथि निर्धारित कर दी, जिससे विधायक को कुछ दिनों की मोहलत और मिल गई।

जमीन कब्जे और भू-माफियाओं को संरक्षण देने का है संगीन आरोप

बता दें कि यह पूरा विवाद कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा इलाके में स्थित करीब 16 एकड़ बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने से जुड़ा है। आरोप है कि जमीन के असल काश्तकार को डराने-धमकाने और भू-माफियाओं को खुला संरक्षण देने के मामले में पीड़ित नीरज कुमार राय ने कुचायकोट थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इस केस में विधायक पप्पू पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय, सीए राहुल तिवारी और कुख्यात भू-माफिया भोला पांडेय समेत कुल 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भोला पांडेय सहित चार आरोपियों को पहले ही सलाखों के पीछे भेज चुकी है।

अदालत का सख्त लहजा

इस मामले में जहां विधायक कोर्ट की शरण में हैं, वहीं उनके भाई सतीश पांडेय और सीए राहुल तिवारी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर यानी फरार चल रहे हैं। विधायक की बेल पर पिछली बार भी वकील की बीमारी के कारण ही फैसला टल गया था। बार-बार तारीख आगे बढ़ने से नाराज अदालत ने इस बार सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि 3 जून को चाहे बचाव पक्ष के अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहें या न रहें, अदालत अपना अंतिम फैसला हर हाल में सुना देगी। तब तक के लिए पुलिस विधायक को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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