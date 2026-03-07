Hindustan Hindi News
रील, रेडियो, अखबार से दूर रहें; सरकारी सेवकों पर लक्ष्मण रेखा आयद, प्रधान सचिव का हार्ड लेटर जारी

Mar 07, 2026 07:36 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
रील, रेडियो, अखबार से दूर रहें; सरकारी सेवकों पर लक्ष्मण रेखा आयद, प्रधान सचिव का हार्ड लेटर जारी

Bihar News: बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने सभी कर्मियों और पदाधिकारियों की नई आचार संहिता तय कर दिया है। पत्र जारी कर सीमा पार करने वालों को कार्रवाई की हिदायत दी है। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करना या रील बनाना अंचलाधिकारी या राजस्व सेवा के अधिकारियों को भारी पड़ेगा। विभाग ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने इस बाबत पत्र जारी किया है।

पत्र में कहा गया है कि कोई भी सरकारी सेवक किसी रेडियो प्रसारण में गुमनाम, छद्मनाम या अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित लेख या समाचार पत्रों में प्रेषित पत्रादि के साथ ही किसी सार्वजनिक कथन में ऐसा कोई तथ्य या विचार व्यक्त करेंगे जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी प्रचलित या नई नीति व कार्य के प्रतिकूल हो, वह अनुशासनहीनता माना जाएगा। समाचार पत्रों या रेडियो से संबंध सरकार के पूर्व मंजूरी के बिना नहीं रखने का स्पष्ट निर्देश है। 12 दिसम्बर 2025 से भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का आयोजन किया जा रहा है।

ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ राजस्व प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना कर रहे हैं जो स्पष्टत: सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध है। सरकारी सेवक की ओर से सरकार की किसी नीति के विरूद्ध सोशल मीडिया में रील बनान या विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जारी करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है, ऐसा भी करना सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल माना जाएगा। आरोप सिद्ध होने पर ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल यह मामला भूमि सुधार जनकल्याण संवाद से जुड़ा है। विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में जमीनी विवादों के निपटारे के लिए अभयान चलाया। जिलों में जाकर कैंप लगाए गए जहां सीओ, आरओ, राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों की झड़ी लग गई। मामले में मंत्री के कड़े बयान आने लगे। इससे विभाग के अधिकारी और कर्मी नाराज हो गए। मंत्री जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नाराजगी जता दी और जनसंवाद कार्यक्रम के खिलाफ मांग कर दी। राज्य भर के राजस्व कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर हैं।

इससे पहले बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से अधिकारियों और कर्मियों को रील्स नहीं बनाने की हिदायत दी जा चुकी है। वर्दी में रील्स बनाने और प्रसारित करने पर कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। रील्स बनाना सरकारी सेवा नियमावली के खिलाफ माना गया है।

