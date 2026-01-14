मुन्ना शुक्ला का भतीजा हूं, चीर दूंगा; लड़कों को धमका रहे स्टेशन मास्टर का वीडियो वायरल
बिहार के वैशाली जिले में इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा रहै। इसमें एक व्यक्ति खुद को मुन्ना शुक्ला का भतीजा बताकर कुछ लड़कों को मारने-पीटने की धमकी देता नजर आ रहा है। वीडियो के बारे पड़ताल किया गया तो पता चला कि जो व्यक्ति खुद को मुन्ना शुक्ला का भतीजा बता रहा है, वह लालगंज स्टेशन का स्टेशन मास्टर मनोज कुमार है। हालांकि मुन्ना शुक्ला का भतीजा बताने वाले स्टेशन मास्टर उनका कोई नहीं है।
वीडीओ वायरल होने के बाद उनके द्वारा माफी भी मांगते वीडियो देखा गया है। दरअसल यह वीडियो चार पांच दिन पहले का है। जब कुछ लड़के लालगंज पकड़ी स्टेशन पर बाइक से चक्कर मार रहे थे। उन लड़कों के गलत व्यवहार को देखकर स्टेशन मास्टर मनोज कुमार स्टेशन बाइक घुमाने पर आपत्ति जाहिर करते हुए मना किये तो लड़के उनसे उलझने लगे। काफी समझाने के बावजूद भी जब लड़के उनसे उलझते चले गये तो बर्वस उनके मुंह से यह निकल गया कि ‘मैं भी मुन्ना शुक्ला का भतीजा हूं, चीर दूंगा।’ इतना सुनते ही सभी लड़के वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि जब यह वीडियो वायरल हुआ तो स्टेशन मास्टर को यह एहसास हुआ कि वे गलत बोल बैठे। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
इस दौरान लालगंज स्टेशन पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने स्टेशन पर उन्हें न पाकर फोन पर बात करनी चाही। रेलकर्मियों ने स्टेशन मास्टर से फोन पर बात करवाया। बातचीत में स्टेशन मास्टर मनोज कुमार ने वायरल वीडियो के संबंध में कहा कि मैंने बदमाशी कर रहे युवकों को डराने के लिए ऐसा बोला था। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। वहीं इस संबंध में पूछने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोपाल मंडल ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।