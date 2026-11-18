औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने जीएम रोड में तीन दवा प्रतिष्ठानों में छापे में मिली गड़बड़ी के बाद 48 प्रकार की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकारी दवाओं की निजी दवा दुकानों में अवैध बिक्री की सूचना पर 18 जिलों में की गई कार्रवाई के दौरान कई गड़बड़ियां उजागर हुईं।

राज्य औषधि विभाग ने मंगलवार को पटना समेत राज्यभर के 40 स्थानों पर सरकारी अस्पतालों के आसपास अवस्थित दवा दुकानों पर छापे मारे। सरकारी दवाओं की निजी दवा दुकानों में अवैध बिक्री की सूचना पर 18 जिलों में की गई कार्रवाई के दौरान कई गड़बड़ियां उजागर हुईं। पटना के लोहानीपुर में दवा बनाने की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई, जबकि गोविंद मित्रा रोड में तीन दुकानों में 48 प्रकार की दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है। अधिसंख्य दवा दुकानों में दवाओं की बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर उनके लाइसेंस रद्द करने एवं कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

राज्य के औषधि महानियंत्रक नित्यानंद किसलय ने बताया कि दवा दुकानों के औचक निरीक्षण में अधिकतर स्थानों पर अनियमितता की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। पटना के जीएम रोड दवा मंडी स्थित तीन दवा दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 48 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी कर उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई। गुणवत्ता जांच के लिए तीन दवाओं के नमूने लिए गए। दवा दुकानदारों को स्पष्टीकरण जारी किया गया है। जब्त दवाओं की जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जीएम रोड:तीन दुकानों में छापे, 48 दवाओं की बिक्री पर रोक पटना। औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने जीएम रोड में तीन दवा प्रतिष्ठानों में छापे में मिली गड़बड़ी के बाद 48 प्रकार की दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। जिला औषधि नियंत्रक प्रशासन चुनेंद्र महतो ने बताया कि इस दौरान पैरासिटामोल, निमेसुलाइड, डायरिया में इस्तेमाल होने वाली फोसिल 400 एमजी, हिमालया कंपनी का बॉनिसान टॉनिक, पैंटोसिड डीएसआर कैप्सूल, सिप्लाडीन लोशन, एरिस लाइफसाइंसेज की कॉस्ग्लो न्यू क्रीम, एलेंबिक का मेक्टीन शैंपू और मेट्रोजिल सिरप समेत कई संदिग्ध दवाएं मिलीं। इनकी कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।

इन जिलों में दबिश सारण (छपरा), रोहतास (सासाराम), पूर्णिया, बक्सर, सहरसा, नवादा, मुंगेर, गया जी, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, कैमूर, पटना, दरभंगा, सुपौल, जमुई, भागलपुर, पश्चिम चंपारण एवं औरंगाबाद।

लोहानीपुर में बिना लाइसेंस के दवा निर्माण, केस दर्ज होगा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन एवं बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लोहानीपुर के महावीर पथ स्थित भगवती सदन में मेसर्स एंडिसन्स फार्मिक्स दवा निर्माण इकाई में छापेमारी की गई। इस छापेमारी में राज्य के औषधि निरीक्षक नीतीश कुमार, नेहा रंजन एवं शशि रंजन शामिल थे। निरीक्षण के दौरान बिना वैध लाइसेंस के दो प्रकार की दवाओं का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। कार्रवाई के तहत बाहरी पैकिंग सहित एवं बाहरी पैकिंग के बिना रखी गई कुल 18,140 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की गईं। इसके अतिरिक्त दोनों दवाओं की प्राथमिक एवं बाहरी पैकिंग सामग्री भी जब्त की गई। दोनों प्रकार की दवाओं के नमूने जांच एवं विश्लेषण के लिए लिए गए हैं। बिना वैध लाइसेंस के दवा निर्माण करने के मामले में संबंधित इकाई के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई एवं मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इन प्रतिष्ठानों में कार्रवाई ● मेसर्स मां तारा एजेंसी : निरीक्षण के दौरान 10 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी कर उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई।

● मेसर्स मेडिसिन हाउस : नारकोटिक श्रेणी की दवाओं सहित 16 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल प्रस्तुत नहीं किए गए। गुणवत्ता जांच के लिए एक दवा का नमूना भी लिया गया।