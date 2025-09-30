पूर्णिया एयरपोर्ट से दो शहरों के लिए 15 अक्टूबर से डेली फ्लाइट, स्टार एयर का ऐलान

पूर्णिया से अब दो शहरों के लिए रोजाना फ्लाइट मिलेगी। स्टार एयर ने मंगलवार को यह घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था।

बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से अब दो शहरों के लिए डेली फ्लाइट मिलेगी। विमानन कंपनी स्टार एयर पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के लिए अब रोजाना उड़ान संचालित करेगा। एयरलाइन्स ने मंगलवार को यह घोषणा की। पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के बीच अभी सप्ताह में 4 दिन विमान सेवा संचालित की जा रही है, जिसे बढ़ाकर सप्ताह के सातों दिन किया जाएगा। 15 अक्टूबर से दोनों शहरों के बीच डेली फ्लाइट शुरू हो जाएगी।

स्टार एयर की मुख्य वाणिज्य और मार्केटिंग अफसर शिल्पा भाटिया ने कहा“हमें यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि स्टार एयर पूर्णिया और अहमदाबाद, कोलकाता के बीच अपनी उड़ानों को दैनिक रूप देने जा रही है। यह परिवर्तन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय वायुसेना और पूर्णिया के सभी दलों के राजनीतिक नेतृत्व के उत्कृष्ट सहयोग से ही संभव हो पाया है। हम इन सभी संस्थाओं और गणमान्य व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मिलकर पूर्णिया की हवाई कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने में अपना योगदान दिया।"

उन्होंने कहा कि स्टार एयर में हमारा यह लक्ष्य रहा है कि उपेक्षित एवं हाशिए पर रह गए क्षेत्रों को बेहतर हवाई सेवाएं प्रदान कर भारत के नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और किफायती यात्रा के अवसर मिले। स्टार एयर की पूर्णिया-अहमदाबाद-कोलकाता मार्ग की सभी उड़ानें अब 88 सीट वाले Embraer-175 विमान से संचालित होंगी, जो यात्रियों को उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करेंगी।