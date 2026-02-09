बिहार में अनिरूद्धाचार्य की कथा में भगदड़ जैसे हालात, भीड़ ने गेट तोड़ डाला; 3 जख्मी
बिहार के पूर्वी चंपारण में कथावाचक अनिरूद्धाचार्य के कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। रक्सौल में आयोजित इस कार्यक्रम में हुए हंगामे में 3 लोग जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक, शहर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन रविवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब कथावाचक अनिरूद्धाचार्य जी महाराज के पंडाल में प्रवेश के दौरान मुख्य द्वार पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दोपहर करीब ढाई बजे हुई इस घटना में भीड़ के दबाव के कारण प्रवेश द्वार का गेट टूट गया। हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस बल ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। इस दौरान दो-तीन लोगों को हल्की चोटें आई हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब कथावाचक पंडाल में प्रवेश कर रहे थे, तभी उनके साथ दर्जनों श्रद्धालु बिना पास के वीआईपी गेट से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अंदर जाने की होड़ मच गई और गेट टूट गया। कुछ देर के लिए वहां अफरातफरी का माहौल रहा। हालांकि, समय रहते भीड़ पर काबू पा लिया गया और प्रवचन अपने निर्धारित समय पर शुरू हुआ।
इस दौरान पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की बात कही जाने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मनीष कुमार और डीएसपी मनीष आनंद ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने की चर्चाओं को अधिकारियों ने निराधार बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पास के वीआईपी गेट से प्रवेश वर्जित है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है।
नेपाल से भी पहुंच रहे श्रद्धालु
विदित हो कि रक्सौल हवाई अड्डा मैदान में 5 से 11 फरवरी तक आयोजित श्रीमद्भागवत कथा सुनने के लिए भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र सहित पड़ोसी देश नेपाल से भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। कुछ श्रद्धालुओं ने व्यवस्था में कमी का भी आरोप लगाया, जिसके कारण भीड़ अनियंत्रित हुई।