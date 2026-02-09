Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsStampede like situation in Aniruddhacharya progamme mob broke entry gate three injured
बिहार में अनिरूद्धाचार्य की कथा में भगदड़ जैसे हालात, भीड़ ने गेट तोड़ डाला; 3 जख्मी

बिहार में अनिरूद्धाचार्य की कथा में भगदड़ जैसे हालात, भीड़ ने गेट तोड़ डाला; 3 जख्मी

संक्षेप:

रक्सौल हवाई अड्डा मैदान में 5 से 11 फरवरी तक आयोजित श्रीमद्भागवत कथा सुनने के लिए भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र सहित पड़ोसी देश नेपाल से भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। कुछ श्रद्धालुओं ने व्यवस्था में कमी का भी आरोप लगाया है।

Feb 09, 2026 08:57 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, रक्सौल, पूर्वी चंपारण
share Share
Follow Us on

बिहार के पूर्वी चंपारण में कथावाचक अनिरूद्धाचार्य के कार्यक्रम में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। रक्सौल में आयोजित इस कार्यक्रम में हुए हंगामे में 3 लोग जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक, शहर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन रविवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब कथावाचक अनिरूद्धाचार्य जी महाराज के पंडाल में प्रवेश के दौरान मुख्य द्वार पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दोपहर करीब ढाई बजे हुई इस घटना में भीड़ के दबाव के कारण प्रवेश द्वार का गेट टूट गया। हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस बल ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। इस दौरान दो-तीन लोगों को हल्की चोटें आई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब कथावाचक पंडाल में प्रवेश कर रहे थे, तभी उनके साथ दर्जनों श्रद्धालु बिना पास के वीआईपी गेट से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अंदर जाने की होड़ मच गई और गेट टूट गया। कुछ देर के लिए वहां अफरातफरी का माहौल रहा। हालांकि, समय रहते भीड़ पर काबू पा लिया गया और प्रवचन अपने निर्धारित समय पर शुरू हुआ।

ये भी पढ़ें:बिहार में सुबह - शाम ठंड से सामना, कोहरे का भी कहर; जानिए मौसम का हाल

इस दौरान पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की बात कही जाने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मनीष कुमार और डीएसपी मनीष आनंद ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने की चर्चाओं को अधिकारियों ने निराधार बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पास के वीआईपी गेट से प्रवेश वर्जित है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट है।

नेपाल से भी पहुंच रहे श्रद्धालु

विदित हो कि रक्सौल हवाई अड्डा मैदान में 5 से 11 फरवरी तक आयोजित श्रीमद्भागवत कथा सुनने के लिए भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र सहित पड़ोसी देश नेपाल से भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। कुछ श्रद्धालुओं ने व्यवस्था में कमी का भी आरोप लगाया, जिसके कारण भीड़ अनियंत्रित हुई।

ये भी पढ़ें:बच्ची से दरिंदगी पर उबला दरभंगा; सम्राट चौधरी से क्या बोले संजय सरावगी
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News East Champaran Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।