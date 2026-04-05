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सीढ़ियां तोड़ी गईं, दुकान हटाए; भगदड़ में 8 मौत के बाद शीतला दरबार में चला बुलडोजर

Apr 05, 2026 08:09 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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निगम का बुलडोजर अवैध कब्जों पर चला, जिससे रास्तों को चौड़ा और सुगम बनाया जा रहा है। उप नगर आयुक्त शम्स रजा ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान पहले से चल रहा था। अब इसे और तेज कर दिया गया है।

सीढ़ियां तोड़ी गईं, दुकान हटाए; भगदड़ में 8 मौत के बाद शीतला दरबार में चला बुलडोजर

Buldozer in Temple: बिहारशरीफ में 31 मार्च को मघड़ा स्थित मां शीतला मंदिर में हुई दर्दनाक भगदड़ ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। इस हादसे में 8 महिलाओं की जान चली गई थी। घटना ने जहां प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया, वहीं अब यही घटना बदलाव की वजह बनती नजर आ रही है। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने चूक स्वीकार करते हुए सुधार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं।

हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम बिहारशरीफ ने शनिवार को मंदिर परिसर और उसके आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। निगम का बुलडोजर अवैध कब्जों पर चला, जिससे रास्तों को चौड़ा और सुगम बनाया जा रहा है। उप नगर आयुक्त शम्स रजा ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान पहले से चल रहा था, लेकिन अब इसे और तेज कर दिया गया है। लक्ष्य है शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाकर आम लोगों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना।

सीढ़ी तोड़कर बनाया रैंप

घटनास्थल पर सबसे बड़ा बदलाव सीढ़ियों को लेकर किया जा रहा है। जहां भगदड़ हुई थी, वहां की सीढ़ियों को तोड़कर अब समतल स्लोप बनाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान और सुरक्षित हो सके। प्रशासन का मानना है कि इससे भविष्य में भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और हादसे की आशंका कम होगी।

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अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

इसके साथ ही मंदिर परिसर में सुरक्षा के अन्य इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सीढ़ियों के पास मजबूत स्टील रॉड लगाए जाएंगे, जबकि पहले लगाए गए बांस को हटाया जा रहा है। मंदिर के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाकर जगह को खुला और व्यवस्थित बनाया जा रहा है, ताकि आपात स्थिति में लोगों को निकलने में परेशानी न हो।

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स्वच्छता व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंदिर परिसर में जमा गंदे पानी को साफ कर उसमें स्वच्छ पानी भरा जाएगा। प्रशासन का मानना है कि साफ-सफाई से न केवल वातावरण पवित्र होगा, बल्कि श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आने वाले दिनों में मंदिर तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने की योजना भी तैयार की जा रही है। इससे श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम होगी और भीड़ प्रबंधन को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा।

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शितला मंदिर में हुए हादसे ने बिहार के अन्य मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिया है। सभी जिलों में मंदिरों की व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों का जाजया लिया जा रहा है। खासकर भीड़ बढ़ने की स्थिति में तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। बड़े मंदिरों पर प्रबंधन और जिला प्रशासन दोनों ओर से निगरानी रखी जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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