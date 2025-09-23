नीतीश के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्टेडियम खाली कराया, हाजीपुर में भीषण जाम

बिहार के हाजीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अचानक अक्षयवट राय स्टेडियम को खाली करा दिया गया। हाजीपुर शहर में भी भीषण जाम लग गया। प्रशासनिक अधिकारियों में मंगलवार को हड़कंप मचा रहा।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम को जिला प्रशासन ने मंगलवार को अचानक खाली करा दिया। साथ ही शहर में भी कुछ देर के लिए ट्रैफिक कंट्रोल किया गया तो भीषण जाम की स्थिति बन गई। इससे वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले से लौटते समय मौसम खराब होने की वजह से नीतीश के हेलिकॉप्टर की हाजीपुर में इमरजेंसी लैंडिंग होनी थी।

वैशाली के डीएम और अन्य वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर अक्षयवट राय स्टेडियम को पूरा खारली करा दिया गया। स्टेडियम में कुछ ही समय में हेलीपैड भी तैयार कर दिया गया। साथ ही अचानक पुलिस और प्रशासन की दर्जनों गाड़ियां फोर्स के साथ शहर में निकलवाई गईं। इससे हड़कंप मचा रहा। रामाशीष चौक समेत अन्य जगहों पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया।

हालांकि खबर लिखे जाने तक हाजीपुर स्टेडियम में हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हुई। सूत्र बताते हैं कि मौसम में अचानक परिवर्तन और काले घने बादलों के कारण ऐसा फैसला लिया गया था।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को पश्चिम चंपारण जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बेतिया में एनडीए के सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही वाल्मीकि नगर को लगभग एक हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी।