इंडिगो संकट के बीच स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई से शुरू की पटना, दरभंगा की फ्लाइट

संक्षेप: इंडिगो एयरलाइन्स संकट के बीच स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से बिहार के पटना और दरभंगा के लिए फ्लाइट सेवा चालू की है। पटना, दरभंगा मेत बिहार के चारों एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 22 फ्लाइट रद्द रहीं, जिनमें से अधिकतर इंडिगो की थीं।

इंडिगो एयरलाइन्स के आंतरिक संकट के चलते देशभर में विमानों के परिचालन पर पड़े प्रभाव के बीच स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई से बिहार के दो शहरों के लिए नई फ्लाइट शुरू की है। शनिवार 6 दिसंबर से दिल्ली-पटना, दिल्ली-दरभंगा, मुंबई-पटना और मुंबई-दरभंगा; इन चार रूट पर स्पाइस जेट की अतिरिक्त विमान सेवा शुरू कर दी गई है। एयरलाइन्स ने शुक्रवार देर रात इसकी जानकारी सार्वजनिक की।

स्पाइस जेट की उड़ान संख्या एसजी 176 दिल्ली एयरपोर्ट से पटना के लिए शाम 7:15 बजे रवाना होगी और रात को 9 बजकर 5 मिनट पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेगी। वहीं, फ्लाइट नंबर एसजी 336 मुंबई से दोपहर 3:55 बजे रवाना होगी और शाम 6 बजकर 40 मिनट पर पटना पहुंचेगी।

दरभंगा के लिए भी दिल्ली और मुंबई से नई फ्लाइट स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए दो नई उड़ानें रविवार से शुरू कर दी हैं। स्पाइस जेट का विमान (एसजी 495) दिल्ली एयरपोर्ट से दोपहर 1:40 बजे उड़ान भरेगा और 3:50 बजे दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचेगा। मुंबई से स्पाइस जेट की नई फ्लाइट (एसजी 252) मुंबई से सुबह साढ़े 9 बजे रवाना होकर दोपहर 12 बजे दरभंगा पहुंचेगी।