SpiceJet resumes flights from Delhi Mumbai to Patna Darbhanga amid IndiGo crisis
इंडिगो संकट के बीच स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई से शुरू की पटना, दरभंगा की फ्लाइट

इंडिगो संकट के बीच स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई से शुरू की पटना, दरभंगा की फ्लाइट

संक्षेप:

इंडिगो एयरलाइन्स संकट के बीच स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से बिहार के पटना और दरभंगा के लिए फ्लाइट सेवा चालू की है। पटना, दरभंगा मेत बिहार के चारों एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 22 फ्लाइट रद्द रहीं, जिनमें से अधिकतर इंडिगो की थीं।

Dec 06, 2025 12:45 pm IST
इंडिगो एयरलाइन्स के आंतरिक संकट के चलते देशभर में विमानों के परिचालन पर पड़े प्रभाव के बीच स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई से बिहार के दो शहरों के लिए नई फ्लाइट शुरू की है। शनिवार 6 दिसंबर से दिल्ली-पटना, दिल्ली-दरभंगा, मुंबई-पटना और मुंबई-दरभंगा; इन चार रूट पर स्पाइस जेट की अतिरिक्त विमान सेवा शुरू कर दी गई है। एयरलाइन्स ने शुक्रवार देर रात इसकी जानकारी सार्वजनिक की।

स्पाइस जेट की उड़ान संख्या एसजी 176 दिल्ली एयरपोर्ट से पटना के लिए शाम 7:15 बजे रवाना होगी और रात को 9 बजकर 5 मिनट पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेगी। वहीं, फ्लाइट नंबर एसजी 336 मुंबई से दोपहर 3:55 बजे रवाना होगी और शाम 6 बजकर 40 मिनट पर पटना पहुंचेगी।

दरभंगा के लिए भी दिल्ली और मुंबई से नई फ्लाइट

स्पाइस जेट ने दिल्ली और मुंबई से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए दो नई उड़ानें रविवार से शुरू कर दी हैं। स्पाइस जेट का विमान (एसजी 495) दिल्ली एयरपोर्ट से दोपहर 1:40 बजे उड़ान भरेगा और 3:50 बजे दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचेगा। मुंबई से स्पाइस जेट की नई फ्लाइट (एसजी 252) मुंबई से सुबह साढ़े 9 बजे रवाना होकर दोपहर 12 बजे दरभंगा पहुंचेगी।

बिहार की 4 एयरपोर्ट की 22 फ्लाइट रद्द

इंडिगो संकट के चलते शुक्रवार को बिहार के चारों एयरपोर्ट (पटना, दरभंगा, गया और पूर्णिया) में कुल 22 उड़ानें रद्द रहीं। सबसे ज्यादा पटना एयरपोर्ट पर 12 फ्लाइट कैंसिल रहे, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

