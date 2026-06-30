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दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंडिग के वक्त विमान का टायर फटा, 150 यात्रियों की अटकी सांसें; बड़ा हादसा टला

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, दरभंगा
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दरभंगा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है। यहां लैंडिंग के वक्त स्पाइसजेट की फ्लाइट का टायर फट गया। विमान में 150 यात्री सवार थे। टायर फटने के बाद विमान में यात्रियों के बीच अफरातफरी की स्थिति बन गई। 

दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंडिग के वक्त विमान का टायर फटा, 150 यात्रियों की अटकी सांसें; बड़ा हादसा टला

दरभंगा एयरपोर्ट (Darbhanga Airport) पर सोमवार को बड़ा विमान हादसा बाल-बाल टल गया। मुंबई से सुबह करीब 10 बजे दरभंगा पहुंची स्पाइसजेट की फ्लाइट (एसजी 115) का एक टायर लैंडिंग के दौरान फट गया। विमान में करीब 150 यात्री सवार थे, जिससे यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। हालांकि, पायलट ने सूझबूझ से एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। इसके बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने राहत की सांस ली। दिल्ली से आई दूसरी फ्लाइट से नया टायर मंगाए जाने के बाद उड़ान करीब आठ घंटे की देरी से शाम 6:38 बजे मुंबई के लिए रवाना हो सकी।

दरभंगा के एयरपोर्ट निदेश, डॉ. दिलीप कुमार ने कहा कि मुंबई से पहुंची स्पाइसजेट की फ्लाइट के एक टायर से हवा निकलने की सूचना मिली थी। दिल्ली से आए दूसरे टायर को बदले जाने के बाद शाम को विमान मुंबई के लिए रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के बाद विमान का पहिया कुछ दूर तक रनवे पर घिसता रहा। इस दौरान यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। दरअसल विमान में तेज कंपन और झटके महसूस किए गए थे जिसकी वजह से यात्री घबरा गए थे।

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किसी तरह विमान को सुरक्षित लैंडिंग कराने के बाद सुरक्षा कर्मी और ग्राउंड स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचे। पायलट की सूझबूझ की भी सभी लोग तारीफ कर रहे थे। बताया जाता रहा है कि ग्राउंड स्टाफ की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से निकाला गया। यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाले जाने के बाद सभी ने राहत की सांस वहां ली।

इंडिगो की फ्लाइट को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली

इस बीच, दोपहर करीब तीन बजे दिल्ली से दरभंगा पहुंची इंडिगो की फ्लाइट के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। रनवे और एप्रन में जगह खाली नहीं होने के कारण इस फ्लाइट को दरभंगा में उतरने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद इसे पटना एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट कर दिया गया। बाद में, स्थिति सामान्य होने पर यह फ्लाइट पटना से दोबारा उड़ान भरकर शाम 4:34 बजे दरभंगा पहुंची।

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सोमवार को दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को उस वक्त भी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब मुंबई से दरभंगा पहुंची अकासा एयर की एक अन्य फ्लाइट लैंड करने के बाद तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट को ग्राउंडेड किया गया है। अकासा के जिन यात्रियों ने मंगलवार को यात्रा करने की इच्छा जताई है, उन्हें टिकट री-शेड्यूल कर सुविधा दी गई है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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