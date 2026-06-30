दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंडिग के वक्त विमान का टायर फटा, 150 यात्रियों की अटकी सांसें; बड़ा हादसा टला

दरभंगा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है। यहां लैंडिंग के वक्त स्पाइसजेट की फ्लाइट का टायर फट गया। विमान में 150 यात्री सवार थे। टायर फटने के बाद विमान में यात्रियों के बीच अफरातफरी की स्थिति बन गई।

दरभंगा एयरपोर्ट (Darbhanga Airport) पर सोमवार को बड़ा विमान हादसा बाल-बाल टल गया। मुंबई से सुबह करीब 10 बजे दरभंगा पहुंची स्पाइसजेट की फ्लाइट (एसजी 115) का एक टायर लैंडिंग के दौरान फट गया। विमान में करीब 150 यात्री सवार थे, जिससे यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। हालांकि, पायलट ने सूझबूझ से एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। इसके बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने राहत की सांस ली। दिल्ली से आई दूसरी फ्लाइट से नया टायर मंगाए जाने के बाद उड़ान करीब आठ घंटे की देरी से शाम 6:38 बजे मुंबई के लिए रवाना हो सकी।

दरभंगा के एयरपोर्ट निदेश, डॉ. दिलीप कुमार ने कहा कि मुंबई से पहुंची स्पाइसजेट की फ्लाइट के एक टायर से हवा निकलने की सूचना मिली थी। दिल्ली से आए दूसरे टायर को बदले जाने के बाद शाम को विमान मुंबई के लिए रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के बाद विमान का पहिया कुछ दूर तक रनवे पर घिसता रहा। इस दौरान यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। दरअसल विमान में तेज कंपन और झटके महसूस किए गए थे जिसकी वजह से यात्री घबरा गए थे।

किसी तरह विमान को सुरक्षित लैंडिंग कराने के बाद सुरक्षा कर्मी और ग्राउंड स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचे। पायलट की सूझबूझ की भी सभी लोग तारीफ कर रहे थे। बताया जाता रहा है कि ग्राउंड स्टाफ की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से निकाला गया। यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाले जाने के बाद सभी ने राहत की सांस वहां ली।

इंडिगो की फ्लाइट को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली इस बीच, दोपहर करीब तीन बजे दिल्ली से दरभंगा पहुंची इंडिगो की फ्लाइट के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। रनवे और एप्रन में जगह खाली नहीं होने के कारण इस फ्लाइट को दरभंगा में उतरने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद इसे पटना एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट कर दिया गया। बाद में, स्थिति सामान्य होने पर यह फ्लाइट पटना से दोबारा उड़ान भरकर शाम 4:34 बजे दरभंगा पहुंची।