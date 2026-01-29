18 से 21 साल के लड़के का स्पर्म, पटना NEET छात्रा मौत केस की तकनीकी जांच में खुलासे से हड़कंप

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत मामले की जांच में एक अहम बात निकलकर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एफएसल जांच में लड़की के अंतः वस्त्र पर जो मेल स्पर्म के अवशेष मिले वे 18 से 21 साल की उम्र के युवाओं के थे। मामले की जांच कर रही एसआईटी अब उस एज ग्रुप के संदिग्धों की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस ने जेल में बंद हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के घर पर छापेमारी की।

समाचार चैनल न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के कपड़े की एफएसएल जांच की गई। रिपोर्ट में पता चला कि परिवार जनों ने पुलिस को छात्रा का कपड़ा सुपुर्द किया था। उनकी जांच कराने के बाद पटना पुलिस ने रिलीज जारी कर स्पर्म होने की बात बताई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पर्म 18 साल से 21 साले के लड़के का है। पुलिस उस एज ग्रुप के संदिग्धों की पहचान कर रही है जिनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इस बीच अभी तक करीब 30 लोगों के सैंपल पुलिस ने कलेक्ट किया है जिनमें मृतका के माता पिता,भाई, मामा और अन्य संदिग्ध शामिल हैं।