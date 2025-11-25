Hindustan Hindi News
चंदन मिश्रा हत्याकांड, बादशाह समेत 5 आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल; पुलिस ने जुटाए सबूत

चंदन मिश्रा हत्याकांड, बादशाह समेत 5 आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल; पुलिस ने जुटाए सबूत

संक्षेप:

आरोपितों में फुलवारीशरीफ में रहने वाला भागलपुर निवासी शूटर तौशिफ राजा उर्फ बादशाह, बक्सर निवासी विजयकांत पाडेय उर्फ धन्नु उर्फ रुद्र पांडेय, राजाबाजार निवासी सदमान हसन खान उर्फ निशु खान, दीघा निवासी हर्ष कुमार और दीघा के माली टोला निवासी भीम कुमार शामिल हैं।

Tue, 25 Nov 2025 07:17 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
एसीजेएम कोर्ट ने चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड के पांच आरोपितों के मामले का दौरा सुपुदर्गी कर ट्रायल के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश को भेज दिया है। इस कांड के आरोपितों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलेगा। पटना के लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी, वैज्ञानिक और तकनीकी जांच, एफएसएल रिपोर्ट समेत कई अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। हत्याकांड के पांचों आरोपित न्यायिक हिरासत के तहत अभी जेल में बंद हैं।

आरोपितों में फुलवारीशरीफ में रहने वाला भागलपुर निवासी शूटर तौशिफ राजा उर्फ बादशाह, बक्सर निवासी विजयकांत पाडेय उर्फ धन्नु उर्फ रुद्र पांडेय, राजाबाजार निवासी सदमान हसन खान उर्फ निशु खान, दीघा निवासी हर्ष कुमार और दीघा के माली टोला निवासी भीम कुमार शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने दाखिल चार्जशीट के आधार पर पांचों आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लिया और पुलिस पेपर प्राप्त कराया। इसके बाद कोर्ट ने पांच आरोपितों के मामले को दौरा सुपुदर्गी करते हुए ट्रायल के लिए कांड के अभिलेख को प्रधान जिला न्यायाधीश के पास भेज दिया है।

17 जुलाई को पारस अस्पताल में चंदन की हुई थी हत्या

पारस अस्पताल में दिनदहाड़े मारे गए चंदन मिश्रा के मामले के मुख्य आरोपित शेरू सिंह उर्फ ओंकारनाथ सिंह समेत आठ के खिलाफ पटना पुलिस की अनुसंधान जारी है। इस चर्चित हत्याकांड में पुलिस बक्सर निवासी आरोपित बलवंत कुमार सिंह, रविरंजन सिंह, अभिषेक कुमार, बेगूसराय निवासी शुभम सिंह, बक्सर निवासी राजेश यादव, मोनू कुमार सिंह और पारस अस्पताल के डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह के खिलाफ अनुसंधान कर रही है। गौरतलब है कि पारस अस्पताल में इलाज करा रहे चंदन मिश्रा की 17 जुलाई को दिनदहाड़े घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

