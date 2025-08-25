पटना के बाढ़ में तेज रफ्तार थार ने पांच लोगों को कुचला, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत; ग्रामीणों का हंगामा

पटना के बाढ़ इलाके में तेज रफ्तार थार ने पांच लोगों को कुचल दिया। जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के विरोध में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस मौजूद है, ग्रामीणों को समझाना का काम जारी है।

राजधानी पटना के बाढ़ इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है। जब सोमवार को जमुनीचक में फोरलेन के एप्रोच टू लेन रोड पर शौच कर रहे पांच लोगों को थार गाड़ी ने कुचला। जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। जबकि एक घायल को अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों में एक ही परिवार के चार लोग शामिल हैं। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मृतकों में चार बच्चे शामिल हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीबों को न सरकारी घर मिला है, न शौचालय ऐसे में ये लोग शौच करने कहां जाएंगे। वहीं सूचना पर पहुंची ने ग्रामीणों को समझाने-बुझाने की कोशिश कर रही है। इस घटना से परिवार में हाहाकार मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।