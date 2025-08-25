speeding Thar crushed five people in Patna four people of same family died villagers created a ruckus पटना के बाढ़ में तेज रफ्तार थार ने पांच लोगों को कुचला, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत; ग्रामीणों का हंगामा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newsspeeding Thar crushed five people in Patna four people of same family died villagers created a ruckus

पटना के बाढ़ में तेज रफ्तार थार ने पांच लोगों को कुचला, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत; ग्रामीणों का हंगामा

पटना के बाढ़ इलाके में तेज रफ्तार थार ने पांच लोगों को कुचल दिया। जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के विरोध में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस मौजूद है, ग्रामीणों को समझाना का काम जारी है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 25 Aug 2025 10:12 PM
राजधानी पटना के बाढ़ इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है। जब सोमवार को जमुनीचक में फोरलेन के एप्रोच टू लेन रोड पर शौच कर रहे पांच लोगों को थार गाड़ी ने कुचला। जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। जबकि एक घायल को अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों में एक ही परिवार के चार लोग शामिल हैं। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मृतकों में चार बच्चे शामिल हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीबों को न सरकारी घर मिला है, न शौचालय ऐसे में ये लोग शौच करने कहां जाएंगे। वहीं सूचना पर पहुंची ने ग्रामीणों को समझाने-बुझाने की कोशिश कर रही है। इस घटना से परिवार में हाहाकार मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बताया जा रहा है कि 2 महिलाएं 3 बच्चियों के साथ शौच के लिए घर से निकली थीं। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिवार वाले उन्हें खोजने निकले। गांव के एक युवक को सड़क पर एक बच्ची का शव मिला। पास ही दूसरी बच्ची का शव पड़ा था। मृतकों के शव सड़क पर बिखरे हुए थे। घटना को लेकर लोगों ने NH-30A को जाम कर दिया है। लगभग आधे घंटे से कुछ लोगों ने मिलकर बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन सड़क को भी जाम कर दिया है। फोरलेन पर लगभग 3 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई