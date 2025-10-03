पटना में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को उड़ाया; CCTV में कैद हादसा

पटना में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रहे युवक और महिला को कुचल दिया। टक्कर इतनी तेज थी, कि युवक उछल गया। हादसा घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। घटना के बाद से ड्राइवर फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।

पटना के एसके पुरी थाना इलाके में तेज रफ्तार कार ने दो लोगों को कुचल दिया। जिसमें एक युवक और महिला बुरी तरह घायल हो गए हैं। जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सहदेव मार्ग की है, जब एक युवक फोन पर बात करता हुआ जा रहा था। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार काले रंग ने कार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी, कि युवक उछल गया। जिसके बाद कार ने एक महिला को भी कुचल दिया। घर में में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई।

वहीं घटना के बाद से कार ड्राइवर फरार है। दोनों घायलों को अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद से घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कार चालक फरार हो गया। घायलों की पहचान की जा रही है। वहीं यातायात पुलिस वाहन चालक की पहचान करने में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश की जा रही है