मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर, खड़ी JCB से टकराई तेज रफ्तार कार; 1 की दर्दनाक मौत, 3 की हालत गंभीर
Bihar Accident News: मुजफ्फरपुर के गोबरसही-डुमरी रोड पर शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार कार खड़ी जेसीबी और पोल से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर हैं।
Bihar Accident News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही-डुमरी रोड पर शनिवार की सुबह एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी एक जेसीबी और पोल में जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। चीख-पुकार के बीच पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में भारी कोहराम मचा हुआ है।
बम धमाके जैसी गूंज से दहल गया पूरा इलाका
हादसा शनिवार सुबह करीब 4 बजे हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार, टक्कर की गूंज इतनी ज्यादा जोरदार थी कि आसपास के घरों में गहरी नींद में सो रहे लोगों को लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ हो। दहशत के मारे लोग आनन-फानन में अपने घरों से बाहर निकल आए। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद लोगों ने देखा कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से पिचक कर लोहे के मलबे में तब्दील हो चुका था और कार के अंदर फंसे लोग खून से लथपथ हालत में तड़प रहे थे।
मृतक और सभी घायल एक ही गांव के निवासी
इस भीषण दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के ही परमानंदपुर पूर्वी गांव निवासी राजकिशोर साह के 27 वर्षीय पुत्र मनोज कुमार साह के रूप में हुई है। वहीं, कार में सवार होकर गंभीर रूप से घायल हुए तीनों अन्य व्यक्ति भी मृतक के ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अहले सुबह होने के कारण सड़क पूरी तरह खाली थी और कार की रफ्तार बेहद तेज थी, जिसके चलते चालक ने स्टीयरिंग से अपना नियंत्रण खो दिया और कार सीधे खड़ी जेसीबी से टकरा गई।
पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस टीम तुरंत दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे घायलों और मृतक को बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को तुरंत बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच (SKMCH) भेज दिया गया। सदर थानाध्यक्ष नवलेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और परिजनों के बयान व लिखित आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।