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किशनगंज में दर्दनाक हादसा, खड़े डंपर से टकराई बाइक; दो सगे भाइयों की मौके पर मौत

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Bihar News Today: किशनगंज के बहादुरगंज-किशनगंज मार्ग पर शुक्रवार रात खड़े डंपर में बाइक टकराने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

किशनगंज में दर्दनाक हादसा, खड़े डंपर से टकराई बाइक; दो सगे भाइयों की मौके पर मौत

Bihar News Today: बिहार के किशनगंज जिले में शुक्रवार की रात रफ्तार का ऐसा खौफनाक कहर देखने को मिला, जिसने एक ही पल में एक हंसते-खेलते परिवार की दुनिया उजाड़ दी। सड़क किनारे खड़े एक भारी-भरकम डंपर में तेज रफ्तार बाइक के पीछे से टकरा जाने के कारण दो युवा सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह भीषण सड़क दुर्घटना बहादुरगंज-किशनगंज मुख्य पथ पर शुक्रवार की रात करीब 10 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों युवा सगे भाई एक ही बाइक पर सवार होकर बहादुरगंज से अपने घर सकौर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सर्रा पुल के पास सड़क कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट के आगे एक मालवाहक डंपर सड़क किनारे खड़ा था। अंधेरा होने और बाइक की रफ्तार काफी तेज होने के कारण चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और बाइक सीधे डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों भाइयों का सिर डंपर की लोहे की मजबूत बॉडी से बुरी तरह टकरा गया। सिर में गंभीर चोटें आने और अत्यधिक खून बह जाने के कारण दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

हाल ही में हुआ था एक भाई का निकाह

दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों सगे भाइयों की पहचान मुनतसीर और दानिश के रूप में हुई है। दोनों के पिता का नाम आमीन उद्दीन है, जो बहादुरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सकौर नटुआपारा के निवासी हैं। परिजनों ने भरे गले से बताया कि मृत दोनों सगे भाइयों में से एक का निकाह हाल ही में बड़े ही धूमधाम से हुआ था। घर में अभी शादी की खुशियां पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थीं कि इस हृदय विदारक घटना ने सब कुछ छीन लिया। एक ही घर के दो जवान बेटों की एक साथ अर्थी उठने की खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

सड़क पर लग गया जाम

इस भीषण दुर्घटना की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को मिली, वहां भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बहादुरगंज थाने की पुलिस तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले लोगों को समझा-बुझाकर सड़क पर लगे जाम को हटवाया और यातायात को सामान्य किया। इसके बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गई है।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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