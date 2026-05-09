किशनगंज में दर्दनाक हादसा, खड़े डंपर से टकराई बाइक; दो सगे भाइयों की मौके पर मौत
Bihar News Today: किशनगंज के बहादुरगंज-किशनगंज मार्ग पर शुक्रवार रात खड़े डंपर में बाइक टकराने से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bihar News Today: बिहार के किशनगंज जिले में शुक्रवार की रात रफ्तार का ऐसा खौफनाक कहर देखने को मिला, जिसने एक ही पल में एक हंसते-खेलते परिवार की दुनिया उजाड़ दी। सड़क किनारे खड़े एक भारी-भरकम डंपर में तेज रफ्तार बाइक के पीछे से टकरा जाने के कारण दो युवा सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह भीषण सड़क दुर्घटना बहादुरगंज-किशनगंज मुख्य पथ पर शुक्रवार की रात करीब 10 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों युवा सगे भाई एक ही बाइक पर सवार होकर बहादुरगंज से अपने घर सकौर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सर्रा पुल के पास सड़क कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट के आगे एक मालवाहक डंपर सड़क किनारे खड़ा था। अंधेरा होने और बाइक की रफ्तार काफी तेज होने के कारण चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और बाइक सीधे डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों भाइयों का सिर डंपर की लोहे की मजबूत बॉडी से बुरी तरह टकरा गया। सिर में गंभीर चोटें आने और अत्यधिक खून बह जाने के कारण दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
हाल ही में हुआ था एक भाई का निकाह
दुर्घटना में जान गंवाने वाले दोनों सगे भाइयों की पहचान मुनतसीर और दानिश के रूप में हुई है। दोनों के पिता का नाम आमीन उद्दीन है, जो बहादुरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सकौर नटुआपारा के निवासी हैं। परिजनों ने भरे गले से बताया कि मृत दोनों सगे भाइयों में से एक का निकाह हाल ही में बड़े ही धूमधाम से हुआ था। घर में अभी शादी की खुशियां पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थीं कि इस हृदय विदारक घटना ने सब कुछ छीन लिया। एक ही घर के दो जवान बेटों की एक साथ अर्थी उठने की खबर से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।
सड़क पर लग गया जाम
इस भीषण दुर्घटना की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को मिली, वहां भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बहादुरगंज थाने की पुलिस तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले लोगों को समझा-बुझाकर सड़क पर लगे जाम को हटवाया और यातायात को सामान्य किया। इसके बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गई है।