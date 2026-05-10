जहानाबाद में रफ्तार का कहर, मैजिक और ऑटो की भीषण टक्कर में 2 मजदूरों की मौत; 5 गंभीर
Road Accident In Bihar: जहानाबाद के NH-139 पर मेहंदिया स्थित मधु शर्मा मोड़ के पास रविवार सुबह मैजिक और ऑटो की भीषण टक्कर में दो मजदूरों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। पुलिस ने आक्रोशित लोगों का जाम हटवा दिया है।
Road Accident In Bihar: बिहार के जहानाबाद में रविवार की सुबह रफ्तार का ऐसा खौफनाक कहर देखने को मिला, जिसने रोजी-रोटी कमाने निकले दो लोगों की जान ले ली। एक सवारी भरे ऑटो और तेज रफ्तार मैजिक वाहन के बीच हुई भीषण टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर भारी बवाल काटा।
रोजी-रोटी के लिए घर से निकले थे मजदूर
मिली जानकारी के अनुसार, यह भीषण हादसा रविवार की सुबह करीब 8:00 बजे हुआ। ऑटो में सवार सभी लोग दिहाड़ी मजदूर थे। ये सभी मजदूर सुबह-सुबह अपने घरों से निकलकर मजदूरी करने के लिए मेहंदिया जा रहे थे। इसी दौरान, एनएच-139 पर मेहंदिया स्थित मधु शर्मा मोड़ के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार मैजिक गाड़ी ने उनके ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे मजदूर सड़क पर छिटक कर गिर पड़े।
खून से लथपथ 5 घायल अस्पताल में भर्ती
इस खौफनाक टक्कर के बाद मौके पर कोहराम मच गया। खून से लथपथ मजदूरों की दर्दनाक चीखें सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। हादसे में गंभीर चोटें आने के कारण दो मजदूरों ने घटनास्थल पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं, 5 अन्य मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।
आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम
हादसे के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर एनएच-139 को पूरी तरह से जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। घटना और सड़क जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को काफी समझा-बुझाकर शांत कराया और कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद सड़क से जाम हटाया जा सका। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।