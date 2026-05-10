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जहानाबाद में रफ्तार का कहर, मैजिक और ऑटो की भीषण टक्कर में 2 मजदूरों की मौत; 5 गंभीर

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, धर्मेन्द्र कुमार, जहानाबाद
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Road Accident In Bihar: जहानाबाद के NH-139 पर मेहंदिया स्थित मधु शर्मा मोड़ के पास रविवार सुबह मैजिक और ऑटो की भीषण टक्कर में दो मजदूरों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। पुलिस ने आक्रोशित लोगों का जाम हटवा दिया है।

जहानाबाद में रफ्तार का कहर, मैजिक और ऑटो की भीषण टक्कर में 2 मजदूरों की मौत; 5 गंभीर

Road Accident In Bihar: बिहार के जहानाबाद में रविवार की सुबह रफ्तार का ऐसा खौफनाक कहर देखने को मिला, जिसने रोजी-रोटी कमाने निकले दो लोगों की जान ले ली। एक सवारी भरे ऑटो और तेज रफ्तार मैजिक वाहन के बीच हुई भीषण टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर भारी बवाल काटा।

रोजी-रोटी के लिए घर से निकले थे मजदूर

मिली जानकारी के अनुसार, यह भीषण हादसा रविवार की सुबह करीब 8:00 बजे हुआ। ऑटो में सवार सभी लोग दिहाड़ी मजदूर थे। ये सभी मजदूर सुबह-सुबह अपने घरों से निकलकर मजदूरी करने के लिए मेहंदिया जा रहे थे। इसी दौरान, एनएच-139 पर मेहंदिया स्थित मधु शर्मा मोड़ के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार मैजिक गाड़ी ने उनके ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे मजदूर सड़क पर छिटक कर गिर पड़े।

खून से लथपथ 5 घायल अस्पताल में भर्ती

इस खौफनाक टक्कर के बाद मौके पर कोहराम मच गया। खून से लथपथ मजदूरों की दर्दनाक चीखें सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। हादसे में गंभीर चोटें आने के कारण दो मजदूरों ने घटनास्थल पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं, 5 अन्य मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

हादसे के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर एनएच-139 को पूरी तरह से जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। घटना और सड़क जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को काफी समझा-बुझाकर शांत कराया और कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद सड़क से जाम हटाया जा सका। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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