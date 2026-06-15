बिहार में रफ्तार का कहर; छपरा में ऑटो की सामने से टक्कर में 2 की मौत, आधा दर्जन जख्मी

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों गाड़ियों में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। दो यात्रियों की मौत हो गई।

Bihar Road Accident News: बिहार के छपरा में रफ्तार के कहर ने दो युवकों की जिन्दगी निगल ली। परसा थाना क्षेत्र के सोनहो स्थित पेट्रोल पंप के पास सोमवार की शाम तेज रफ्तार दो ऑटो की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गयी जबकि दोनों ऑटो में सवार पांच अन्य लोग घायल हो गये। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ऑटो के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने दोनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

जानकारी के मुताबिक यह घटना परसा-शीतलपुर-सीवान एसएच-73 पर तितिरा गांव के समीप हुई। बताया जा रहा है कि दोनों ऑटो आमने-सामने से आ रहे थे। तभी अचानक दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दोनों गाड़ियों में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ऑटो में बैठे यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और बचाव कार्य शुरू किया। लोगों ने घायलों को ऑटो से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने भी घायलों को अस्पताल तक ले जाने में मदद की।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हादसे में मरने वालों की पहचान मढ़ौरा थाना क्षेत्र के हसनपुरा गांव निवासी अरमान अली और भेल्दी थाना क्षेत्र के अरना गांव निवासी तकबीर वारिश के रूप में की गई है। दोनों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया। परिजन भागकर घटना स्थल तक पहुंचे। पुलिस से जानकारी मिलने के बाद अस्पताल गए। जवान बेटों की मौत से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी मातम का माहौल बना हुआ है। गांव के लोग पीड़ित परिजनों की मदद कर रहे हैं।