बिहार के इस जिले में दोस्तों पर टूटा रफ्तार का कहर, 2 की दर्दनाक मौत से कोहराम, कैसे हुआ हादसा?

बिहार के इस जिले में दोस्तों पर टूटा रफ्तार का कहर, 2 की दर्दनाक मौत से कोहराम, कैसे हुआ हादसा?

संक्षेप:

प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार हादसे की वजह मानी जा रही है। पुलिस ने उनकी बाइक को कब्जे में ले लिया है। परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है।

Jan 03, 2026 10:31 am ISTSudhir Kumar सुपौल, हिन्दुस्तान टीम
बिहार के सुपौल में नए साल में सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहागपुर में शुक्रवार रात भीषण सड़क हादासा हुआ। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बाइक को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। मृतकों का मोबाइल की भी जांच की जा रही है।

मृतकों की पहचान किशनपुर थाना क्षेत्र के मौजहा वार्ड संख्या 6 निवासी रामदत्त यादव के पुत्र राजकुमार यादव(23) और इन्द्रदेव यादव का पुत्र नीतीश कुमार(24) के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक किसी जरूरी काम से बाइक से निकले थे। रास्ते में सोहागपुर के पास बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पेड़ से जा टकराई। टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

किशनपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के घरों में कोहराम मच गया। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों युवक मिलनसार और मेहनती थे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार हादसे की वजह मानी जा रही है। पुलिस ने उनकी बाइक को कब्जे में ले लिया है। परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सुपौल पुलिस ने आम लोगों से सुरक्षित यात्रा की अपील की है। जिले में गड़ियों की स्पीड, गाड़ी चलाते मोबाइल का इस्तेमाल और हैलमेट जांच तेज कर दी गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
