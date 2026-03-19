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नालंदा में रफ्तार का कहर, 2 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत, 3 की हालत गंभीर; कैसे हुआ हादसा?

Mar 19, 2026 04:26 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मृतकों की पहचान नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आशीष कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई है। वहीं, हादसे में घायल छात्रों में धीरज कश्यप, उत्सव सिंह और शशिकांत शामिल हैं।

नालंदा में रफ्तार का कहर, 2 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत, 3 की हालत गंभीर; कैसे हुआ हादसा?

Speed Havoc in Nalanda: बिहार के नालंदा में एक कार गड्ढे में गिर गई जिसमें दो इंजीनियरिंग के छात्रों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना चंडी थाना क्षेत्र के सालेहपुर मोड़ और गौढ़ापर के बीच की है। भीषण सड़क हादसे में कार बुरी तरस से डैमेज हो गयी। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस दर्दनाक दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

मृतकों की पहचान नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आशीष कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई है। वहीं, हादसे में घायल छात्रों में धीरज कश्यप, उत्सव सिंह और शशिकांत शामिल हैं, जिन्हें गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सभी छात्र एक ही कॉलेज के बताए जा रहे हैं।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार चंडी की ओर से काफी तेज गति में आ रही थी। गौढ़ापर के पास पहुंचते ही चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में पलट गई। हादसा इतना भयावह था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को कार से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए चंडी रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने आशीष कुमार और राहुल कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है।

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चंडी थाना अध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और वाहन का अनियंत्रित होना सामने आया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है । मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गयी। मृत छात्रों के परिजनों को सूचना दे दी गई। स्थानीय परिजनों ने पहुंचकर जानकारी ली। मरने वाले छात्र साधारण परिवारों के बताए जा रहे हैं। पुलिस पता लगा रही है कि सभी छात्र कहां जा रहे थे। दुर्घटनाग्रस्त कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। क्रेन की मदद से गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाला गया। गाड़ी की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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