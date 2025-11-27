बिहार में रफ्तार का कहर; भागलपुर में बेकाबू कार ने 3 को रौंदा, 2 की मौत, गाड़ी फूंकने लगे लोग

संक्षेप: मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त कार को आग के हवाले करने की बात तक कर रहे थे जिसे लोगो ने समझा बुझाकर शांत कर दिया। इधर, ग्रामीणों के कॉल करने पर थानाध्यक्ष इसपे

बिहार के भागलपुर में बेकाबू कार ने तीन लोगों को रौंद दिया। इनमें से दो घायलों की मौत हो गई। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के काली मंदिर के पास गुरुवार की घटना है। सुबह तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार मछली विक्रेता मोहम्मद शकील (50) और एक ग्रामीण दिलीप यादव को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में मौके पर ही मछली विक्रेता की मौत हो गई, जबकि दिलीप यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल के रास्ते में उनकी भी मौत हो गई।

इस दुर्घटना में एक अन्य को भी चोट लगी जिनका एक निजी नर्सिंग होम में इलाज करवाया। घटना के बाद अफरातफरी मच गई गांव में लोगों द्वारा घायल दिल्ली यादव और मो शकील को टोटो से नवगछिया के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में मो शकील को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि प्राथमिक चिकित्सा के बाद दिलीप यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर किया गया लेकिन उनकी भी रस्ते में ही मौत हो गई। घटना सुबह करीब 7:50 बजे की है।

पुलिस की निष्क्रियता से लोगों में आक्रोश घटना की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत रंगरा थाना को दी। लोगो ने बताया कि दो घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस के देरी से पहुंचने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त कार को आग के हवाले करने की बात तक कर रहे थे जिसे लोगो ने समझा बुझाकर शांत कर दिया। इधर, ग्रामीणों के कॉल करने पर थानाध्यक्ष इसपेक्टर विषबंधु कुमार ने बताया कि “मामला शांत कराने के लिए चौकीदार को भेज दिया गया है, हम ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में व्यस्त हैं।

नशे की हालत में चालक भागा इधर, ग्रामीणों ने दावा किया है कि दुर्घटना करने वाली कार गांव के ही स्वर्गीय सुनील पोद्दार के बेटे ऋतिक पोद्दार की है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार चालक नशे की हालत में भागता हुआ देखा गया। हादसे के बाद चालक फरार हो गया है।