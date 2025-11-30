Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsSpeed havoc in Bihar two brothers crushed by truck died in Jahanabad Bihar
बिहार में टूटा रफ्तार का कहर, बाइक सवार सहोदर भाइयों को ट्रक ने कुचला; 2 मौत पर कोहराम

बिहार में टूटा रफ्तार का कहर, बाइक सवार सहोदर भाइयों को ट्रक ने कुचला; 2 मौत पर कोहराम

संक्षेप:

बालू लदे ट्रक ने मोटर साइकिल सवार दोनों भाइयों को रौंद दिया। मौके पर ही दोनों सहोदर भाईयो की मौत हो गई। मरने वाले युवक सोहसा ग्राम के निवासी थे। 

Sun, 30 Nov 2025 11:05 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, जहानाबाद
share Share
Follow Us on

बिहार के जहानाबाद में दो सहोदर भाइयों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गयी। अरवल जिले के सोहसा के पास बालू लदे ट्रक ने मोटर साइकिल सवार दोनों भाइयों को रौंद दिया। मौके पर ही दोनों सहोदर भाईयो की मौत हो गई। मरने वाले युवक सोहसा ग्राम के निवासी थे। एक सात दो संतानों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक मेहंदिया थाना क्षेत्र के सोहसा मैनपुरा मोड़ के समीप अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया जिससे उनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई ।दोनों बाइक सवार मेहंदिया थाना क्षेत्र के सोहसा ग्राम के निवासी बताए जाते हैं जो दोनों सगे भाई थे।

ये भी पढ़ें:निकाह में फायरिंग, गोली लगने से दूल्हे की मौत; मातम में बदलीं शादी की खुशियां

मिली जानकारी के अनुसार सोहसा ग्राम निवासी कलाम उम्र ( 50 बर्ष) एवं कयूम उम्र ( 45बर्ष) एक ही बाइक पर अपने टेलर की दुकान कलेर एवं बेलसार जा रहे थे । बताया जाता है की कलाम का टेलरिंग का दुकान कलेर में जबकि कयूम का बेलसार में था। प्रतिदिन ये दोनों भाई एक ही बाइक से आते जाते थे। कलाम बेलसार होते हुए कयूम को बेलसार उतारते हुए कलेर जाता था। शाम में आने के क्रम में वह बेलसार से कयूम को लेते हुए अपने घर पर आता था।

रविवार की सुबह जैसे ही वह अपने घर से कलेर के लिए निकला, मेहंदिया सोहसा पथ के मैनपुरा मोड़ के समीप एक अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। उनकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद सोहसा, मैनपुरा , चंदा एवं अगल-बगल के गांवों के लोग काफी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना पाकर कलेर वीडियो मनोज कुमार , अंचलाधिकारी सर्वेश कुमार सिन्हा, मेहंदिया थानाध्यक्ष चंदन कुमार झा ,कलेर थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ,सोहसा के पूर्व मुखिया मनोज कुमार, मैनपुरा मुखिया अशोक कुमार शर्मा , भाजपा नेता गौरव कुमार, आदि घटनास्थल पर पहुंचे एवं आक्रोशितों को समझा बुझाकर स्थिति को सामान्य कराया।

बताया जाता है कि ट्रक ड्राइवर नशे में था जिससे मैनपुरा मोड़ के समीप गाड़ी नियंत्रण नहीं कर पाया और सड़क के किनारे खड़े दोनों भाइयों को कुचल दिया। इस घटना के बाद सोहसा ग्राम में काफी वीरानी छाई हुई है।

ये भी पढ़ें:बिहार में जदयू नेता के पिता की हत्या, पोते से मारपीट का विरोध करने पर मर्डर
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।