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दिमागी मरीज को रांची ले जाने का झंझट खत्म, हर जिले के सदर अस्पताल में मानसिक रोगी वार्ड बनेगा

Mar 24, 2026 11:20 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों को बेहतर इलाज के साथ-साथ उनके पुनर्वास को लेकर भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग मिलकर काम करेगा

दिमागी मरीज को रांची ले जाने का झंझट खत्म, हर जिले के सदर अस्पताल में मानसिक रोगी वार्ड बनेगा

मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में अलग से वार्ड होंगे। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के चिकित्सकों की तैनाती इन संस्थानों में सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी जिलों और मेडिकल कॉलेजों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।

स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोगों को बेहतर इलाज के साथ-साथ उनके पुनर्वास को लेकर भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग मिलकर काम करेगा। आवश्यकतानुसार मनोचिकित्सक के नए पद भी सृजित होंगे। मालूम हो कि मानसिक स्वास्थ्य रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उच्च न्यायालय ने इनके लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।

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विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में इस बीमारी से जुड़े करीब एक लाख लोगों को विभिन्न अस्पतालों में परामर्श दिया गया है। संबंधित मामले के विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे व्यक्ति को परिवार वालों का भी पूर्ण सहयोग नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं होने से इनकी परेशानी और बढ़ जाती है।

मनोचिकित्सक बताते हैं कि कोरोना के बाद मानसिक रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तब, लोग घरों में बैठकर टीवी और मोबाइल में खोए रहते थे। लंबे समय तक वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाला। इसके अलावा सामाजिक और पारवारिक रूप से बढ़े अकेलापन के कारण भी मानसिक अवसाद बढ़ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े बीमारियों में अवसादग्रस्त, एकाग्रताविहीन, मानसिक कष्ट, डिमेंशिया, व्यवहार संबंधी विकार, नशीले पदार्थों पर निर्भरता, भय, उन्माद, बहुत चिंता होने का विकार शामिल है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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