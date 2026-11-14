छठ महापर्व के लिए बिहार में तैयार हो रहा खास प्रजाति का गन्ना, जानें क्या है राजेंद्र-7 की खासियत?

पूसा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विशेष रूप से छठ महापर्व और बागवानी को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। यह गन्ना सीधा, लंबा और मध्यम मोटाई का होता है। धूप के संपर्क में आने पर इसका रंग आकर्षक बैंगनी और लाल सा हो जाता है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में ही छठ के लिए विशेष गन्ना तैयार होने लगा है। पूसा के गन्ना अनुसंधान केंद्र की ओर से विकसित किया गया राजेंद्र गन्ना-7 आजकल छठ बाजारों में खूब बिक रहा है। राजधानी पटना सहित सभी शहरों में इसकी उपलब्धता है। यही कारण है कि छठ के समय आपूर्ति के लिए राज्य के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर अब गन्ने की इस प्रजाति की खेती होने लगी है।

पूसा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विशेष रूप से छठ महापर्व और बागवानी को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। यह गन्ना सीधा, लंबा और मध्यम मोटाई का होता है। धूप के संपर्क में आने पर इसका रंग आकर्षक बैंगनी और लाल सा हो जाता है। इस कारण छठ घाटों पर इसकी सुंदरता और निखर जाती है। घाट भी आकर्षक दिखने लगते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी पैदावार औसतन 88 टन प्रति हेक्टेयर है। रस में मिठास भी होता है। इसमें सुक्रोज करीब 17.6 फीसदी निकलता है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल और वैशाली समेत कई जिलों के किसान अब इसके बीज लेकर अपनी खेती और बागवानी में लगा रहे हैं।

किसानों को हो रहा फायदा किसानों के लिए यह गन्ना फायदे का सौदा साबित हो रहा है। छठ के समय ज्यादा दाम पर बिकने से उन्हें अच्छी कीमत मिल जाती है। व्रतियों को भी दूसरे प्रदेशों के गन्ने की तुलना में यह कम कीमत पर उपलब्ध हो जाता है। राजेंद्र गन्ना-7 को पहले मिलों ने नकार दिया था। बाद में सरकार के हस्तक्षेप से अधिसूचित किया गया। मिल जब इसे लेने लगे तो इस प्रजाति को किसान खूब पसंद कर रहे हैं।

स्थानीय गन्ना रहता है ताजा पहले इस तरह दिखने वाला गन्ना महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश से आता था। कई दिनों पहले कटाई होने के चलते यह अर्घ्य के समय तक सूखने लगता था। स्थानीय खेतों में तैयार गन्ना ताजा रहता है। इस कारण भी स्थानीय प्रजाति के राजेंद्र गन्ना-7 की मांग बढ़ी है। व्रती इसे खूब पसंद कर रहे हैं। छठ पूजा के समय कोसी भरने में पत्तों सहित लंबे और मीठे गन्ने का विशेष महत्व माना जाता है।