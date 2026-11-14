छठ महापर्व के लिए बिहार में तैयार हो रहा खास प्रजाति का गन्ना, जानें क्या है राजेंद्र-7 की खासियत?
पूसा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विशेष रूप से छठ महापर्व और बागवानी को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। यह गन्ना सीधा, लंबा और मध्यम मोटाई का होता है। धूप के संपर्क में आने पर इसका रंग आकर्षक बैंगनी और लाल सा हो जाता है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में ही छठ के लिए विशेष गन्ना तैयार होने लगा है। पूसा के गन्ना अनुसंधान केंद्र की ओर से विकसित किया गया राजेंद्र गन्ना-7 आजकल छठ बाजारों में खूब बिक रहा है। राजधानी पटना सहित सभी शहरों में इसकी उपलब्धता है। यही कारण है कि छठ के समय आपूर्ति के लिए राज्य के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर अब गन्ने की इस प्रजाति की खेती होने लगी है।
पूसा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विशेष रूप से छठ महापर्व और बागवानी को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। यह गन्ना सीधा, लंबा और मध्यम मोटाई का होता है। धूप के संपर्क में आने पर इसका रंग आकर्षक बैंगनी और लाल सा हो जाता है। इस कारण छठ घाटों पर इसकी सुंदरता और निखर जाती है। घाट भी आकर्षक दिखने लगते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी पैदावार औसतन 88 टन प्रति हेक्टेयर है। रस में मिठास भी होता है। इसमें सुक्रोज करीब 17.6 फीसदी निकलता है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल और वैशाली समेत कई जिलों के किसान अब इसके बीज लेकर अपनी खेती और बागवानी में लगा रहे हैं।
किसानों को हो रहा फायदा
किसानों के लिए यह गन्ना फायदे का सौदा साबित हो रहा है। छठ के समय ज्यादा दाम पर बिकने से उन्हें अच्छी कीमत मिल जाती है। व्रतियों को भी दूसरे प्रदेशों के गन्ने की तुलना में यह कम कीमत पर उपलब्ध हो जाता है। राजेंद्र गन्ना-7 को पहले मिलों ने नकार दिया था। बाद में सरकार के हस्तक्षेप से अधिसूचित किया गया। मिल जब इसे लेने लगे तो इस प्रजाति को किसान खूब पसंद कर रहे हैं।
स्थानीय गन्ना रहता है ताजा
पहले इस तरह दिखने वाला गन्ना महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश से आता था। कई दिनों पहले कटाई होने के चलते यह अर्घ्य के समय तक सूखने लगता था। स्थानीय खेतों में तैयार गन्ना ताजा रहता है। इस कारण भी स्थानीय प्रजाति के राजेंद्र गन्ना-7 की मांग बढ़ी है। व्रती इसे खूब पसंद कर रहे हैं। छठ पूजा के समय कोसी भरने में पत्तों सहित लंबे और मीठे गन्ने का विशेष महत्व माना जाता है।
छठ महापर्व में गन्ना का विशेष महत्व होता है। गर अर्घ्य पर गन्ना चढ़ाया जाता है। इसके लिए गन्ना को काटकर टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। लेकिन, हाथी पर एक साथ चार या पांच गन्ने चढाए जाते हैं। हरेक व्रती गन्ना खरीदते हैं। इस वजह से इसकी कीमत बाजार में काफी बढ़ जाती है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें