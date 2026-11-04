बिहार में दीवाली-छठ पर विशेष ट्रेनें 15 हजार फेरे लगाएंगी, नई रेल लाइन बिछाने का भी प्लान

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिवाली और छठ के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए बिहार के लिए सामान्य तौर पर संचालित लगभग 12 हजार की तुलना में इस साल विशेष ट्रेनों के 15 हजार फेरे व्यवस्था की गई है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। दिवाली और छठ महापर्व पर बिहार आने-जाने वालों की भारी भीड़ होती है। इसे देखते हुए विशेष ट्रेनें इस बार 15 हजार फेरे लगाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डोभी-चतरा रेल लाइन से गयाजी के औद्योगिक क्षेत्र तक नई संपर्क रेल लाइन बिछाने के प्लान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर भूमि अधिग्रहण होता है तो नई लाइन बिछाई जा सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिवाली और छठ महापर्व पर बिहार के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से किया था। इस पर रेल मंत्री ने बताया कि दिवाली और छठ के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए बिहार के लिए सामान्य तौर पर संचालित लगभग 12 हजार की तुलना में इस साल विशेष ट्रेनों के 15 हजार फेरे व्यवस्था की गई है।

इसके साथ ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 360वें प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए नौ से 16 जनवरी के बीच बिहार के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलायी जाएंगी। इससे देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी। सीएम ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल सह सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान बिहार में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, लंबित रेल परियोजनाओं में तेजी लाने, यात्री सुविधाओं का विस्तार करने, सूचना प्रौद्योगिकी और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति बनी तथा विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में बिहार के मढ़ौरा और मधेपुरा स्थित रेल इंजन निर्माण कारखानों के भविष्य और उत्पादन क्षमता दोगुनी करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने गयाजी में विकसित हो रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बेहतर रेल संपर्कता उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस पर रेल मंत्री ने कहा कि यदि राज्य सरकार आवश्यक भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करती है, तो रेलवे डोभी-चतरा रेल लाइन से गयाजी के औद्योगिक क्षेत्र तक नई संपर्क रेल लाइन बिछाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी बड़ी बीपीओ कंपनी को प्रमुख निवेशक के रूप में स्थापित कराने का भी अनुरोध किया। सीएम से बातचीत के दौरानकेंद्रीय मंत्री ने बिहार में एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सिटी विकसित करने का सुझाव दिया।

रेल सह सड़क पुल के प्रस्ताव पर भी सहमति रेल मंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात के दौरान विक्रमशिला कटरिया रेल लाइन के अंतर्गत गंगा नदी पर रेल-सह-सड़क पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। वहीं, बिहार को इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी औऔद्योगिक विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने पर चर्चा हुई।