अन्य जिलों से पीएम की सभा में आने वाले वाहनों के सुगम परिचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत रूट चार्ट बनाया है ताकि निर्धारित मार्गों के माध्यम से वाहनों को संबंधित पार्किंग स्थलों तक पहुंचाया जा सकेगा।

हाजीपुर, निसं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे पर वैशाली आ रहे हैं। जिले के राजापाकर के जाफरपट्टी में होने वाले कार्यक्रम की विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है। इसे लेकर राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन ने रूट चार्ट बनाया है। राज्य के अन्य जिलों से आने वाले वाहनों के सुगम परिचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत रूट चार्ट बनाया है ताकि निर्धारित मार्गों के माध्यम से वाहनों को संबंधित पार्किंग स्थलों तक पहुंचाया जा सकेगा।

यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 21 नवंबर को दोपहर 12 बजे से बनारसी चौक पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से निर्धारित रूट चार्ट एवं पार्किंग व्यवस्था का पालन करने की अपील की गई है।

प्रधानमंत्री के आगमन एवं प्रस्थान का कार्यक्रम आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री का 21 नवंबर को दोपहर 1:20 बजे वैशाली जिले के रुस्‍तमपुर में आगमन प्रस्तावित है। इसके पश्चात मुख्य कार्यक्रम स्थल जंदाहा-राजापाकर-महुआ औद्योगिक क्षेत्र, जफरपट्टी में कार्यक्रम आयोजित होगा। माननीय प्रधानमंत्री का अपराह्न 3:15 बजे जफरपट्टी, वैशाली से प्रस्थान प्रस्तावित है।

इस तरह से बना है रूट चार्ट ● पटना एवं जहानाबाद : गांधी सेतु,पासवान चौक, अंडरपास →एनएच-322, → हनुमान चौक, → बिदुपुर, चकसिकंदर, → बनारसी चौक, पार्किंग एरिया (एफ)। दूरी लगभग 19 किमी।

● पटना एवं नालंदा : कच्ची दरगाह सिक्स लेन पुल बनारसी चौक । पार्किंग एरिया (एफ) । दूरी लगभग 16 किमी।

● पटना एवं सारण: जेपी सेतु/गंडक पुल रामाशीष चौक, → महुआ मोड़, → महुआ-ताजपुर रोड, → हनुमान होटल, → बाईपास,→ हरपुर चौक,→ बहसी चौक। पार्किंग एरिया (ई) । दूरी लगभग 34.5 किमी।

● मुजफ्फरपुर (मार्ग-1): एनएच-22 → महुआ मोड़ →, हनुमान होटल, → बाईपास→ हरपुर चौक,→ बहसी चौक। पार्किंग एरिया (ई)। दूरी लगभग 78.5 किमी।

● मुजफ्फरपुर (मार्ग-2): कांटी महुआ बाजार, गांधी चौक,→ कुशहर चौक,→ बाईपास,→ हरपुर चौक,→ बहसी चौक। पार्किंग एरिया (ई)। दूरी लगभग 51.5 किमी।

● समस्तीपुर (मार्ग-1): ताजपुर-महुआ रोड → एनएच-49 → ताजपुर बाईपास, → कुशहर चौक, → हरपुर चौक,→ बहसी चौक। पार्किंग एरिया (ई)। दूरी लगभग 59.5 किमी।

● समस्तीपुर (मार्ग-2): मुसरीघरारी/सरायरंजन → शाहपुर पटोरी → एनएच-322 →जंदाहा पासवान चौक, → गाजीपुर चौक, → बहसी चौक। पार्किंग एरिया (ई)। दूरी लगभग 41.5 किमी।

डीएम ने विभागीय समन्वय एवं तैयारियों की सतत समीक्षा जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाओं की सतत समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, अग्निशमन, विद्युत एवं पार्किंग सहित सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।कार्यक्रम में लाखों लोगों की संभावित भागीदारी को देखते हुए प्रशासन का विशेष जोर भीड़ के सुगम आवागमन, सुरक्षित प्रवेश एवं निकास, पर्याप्त पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा तथा आपातकालीन सेवाओं की त्वरित उपलब्धता पर है।