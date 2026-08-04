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सुधा की तरह जीविका दीदियों के उत्पादों का काउंटर, बिहार में 203 जगहों पर हाट बनाने की तैयारी

भाषा पटना
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बिहार में सुधा की तर्ज पर जीविका उत्पादों की बिक्री भी एक ही छत के नीचे हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार गांवों में जीविका हाट बनाने की तैयारी कर रही है। अब तक 203 जगहों का चयन कर लिया गया है। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।

Jeevika Didi Haat bihar
जीविका दीदी के लिए बिहार में 203 जगहों पर खुलेंगे ग्रामीण हाट (File Photo by / Hindustan Times)

बिहार में सुधा आउटलेट की तरह जीविका दीदियों के उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष हाट बनेंगे। इन पर जीविका दीदियों के द्वारा तैयार उत्पाद ग्राहकों को एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे। सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य भर में ऐसे 203 ग्रामीण हाट स्थापित करने की तैयारी कर ली है। इनके लिए जगह का चयन भी कर लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मंत्री ने पटना में पुराना सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जीविका और वीबी जी रामजी योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में बताया गया कि जीविका हाट के निर्माण के लिए पूरे बिहार में 203 स्थलों का चयन किया जा चुका है। नालंदा समेत कुछ जिलों से अंतिम स्तर के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं, जबकि अन्य जिलों से भी प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं।

मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन ग्रामीण हाट में जीविका दीदियों के उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग की व्यवस्था एक ही छत के नीचे होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जीविका दीदियों के जरिए आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए पोशाक की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।

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जीविका हाट पर होंगी ये सुविधाएं

श्रवण कुमार ने बताया कि ग्रामीण हाट में स्टोरेज रूम, दुकानें, बिक्री के लिए शेड, शौचालय और आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के लिए मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार कर ली गई है। जल्द ही चयनित जगहों पर जीविका हाट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में नाबार्ड का भी सहयोग लिया जा रहा है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण हाट बनाने के लिए सबसे पहले नालंदा जिले से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस पर मंत्री ने तत्काल काम शूरू करने का निर्देश दिया। साथ ही जिन जिलों से अभी तक प्रस्ताव नहीं मिल हैं, उनकी भी समीक्षा करने को कहा।

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जीविका उप्तादों को मिलेगा बाजार

श्रवण कुमार ने कहा कि ग्रामीण हाट के निर्माण से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खास तौर पर जीविका दीदियों को अपने उत्पादों के लिए तैयार बाजार उपलब्ध होगा। इससे बिहार की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में भी योगदान बढ़ेगा।

बता दें कि बिहार में सहकारी दुग्ध उत्पादक सुधा के राज्य भर में आउटलेट बने हुए हैं। इन पर सुधा दूध, दही, पनीर जैसे उत्पाद मिलते हैं। इनका संचालन कॉम्फेड करता है। राज्य सरकार ने गांव-गांव में सुधा आउटलेट खोलने का लक्ष्य रखा हुआ है। अब उसी तर्ज पर गांवों में जीविका हाट तैयार किए जा रहे हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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